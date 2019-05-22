Русская линия
Сводка новостей от 22 мая 2019

Память Александра Суворова почтили в Александро-Невской лавре

Память генералиссимуса Александра Суворова почтили в Александро-Невской лавре в день его кончины, 18 мая, сообщает ИА «Вода живая». Заупокойную литию у его могилы в Благовещенской церкви совершил насельник монастыря иеромонах Димитрий (Самойлов).

Почтить память великого полководца пришли воспитанники Суворовского военного училища, воины роты почетного караула ЗВО, представители администрации Центрального района и мемориального музея Александра Суворова.

«Мы знаем, что прославленный полководец стоял у основ русской военной доктрины, — обратился отец Димитрий к присутствующим кадетам. — Но он был еще и глубоко верующим человеком. Можно вспомнить его изречения, которые сродни евангельским заповедям. Суворов говорил: „Сам погибай, а товарища выручай“, а в Евангелии от Иоанна мы читаем: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“ (Ин. 15:13). В этом заключалось жизненное установление Суворова, именно так он воспитывал воинов — по-христиански, учил посвящать жизнь Отечеству. Дай Бог вам, тем, кто фактически идет его стопами, такой же смелости, отваги и христианской мудрости».

В этом году музею Суворова исполняется 115 лет, напомнил его директор Владимир Гронский. Музей был построен на народные деньги, первый взнос сделала императорская семья, остальные средства внесли люди, выразившие так любовь к Суворову.

Советник главы администрации Центрального района, настоятель храма святителя Петра, митрополита Московского, на Роменской улице иерей Артемий Наумов отметил, что в центре города расположены значимые мемориальные места, связанные с именем не только Суворова, но и других сынов Отечества. В Александро-Невской лавре покоятся мощи святого Александра Невского, в Казанском кафедральном соборе похоронен фельдмаршал Михаил Кутузов. В годы войны на места упокоения этих полководцев приходили принимать присягу воины, отправлявшиеся на фронт.

Александр Суворов (13 [24] ноября 1730 — 6 [18] мая 1800) — русский полководец, основоположник отечественной военной теории, национальный герой России. С 1789 года носил почетное прозвание «граф Суворов-Рымникский», а с 1799-го — «князь Италийский граф Суворов-Рымникский». Кавалер всех российских орденов своего времени, а также семи иностранных. Не проиграл ни одного сражения, наголову разбивал превосходящие по численности силы противника. Известен своей заботой о солдатах.

Русская линия

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