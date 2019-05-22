Святой преподобный Иосиф (в миру Иван Литовкин) родился 2 ноября 1837 года в семье сельского головы Ефима Литовкина. В одиннадцать лет Иван остался круглым сиротой и начал работать. Грубая, страшная жизнь не развратила и не озлобила его, юноша стремился к духовной жизни. По совету своей сестры, принявшей к тому времени постриг в Борисовском монастыре, в 1861 году он пришел в Оптину к старцу Амвросию. На просьбу юного Ивана Литовкина благословить его идти в Киев, последовал неожиданный ответ великого старца: «Зачем тебе в Киев, оставайся здесь».

По оптинскому обычаю, каждый новоначальный должен был потрудиться в трапезной, затем брат Иван был определен в келейники к преподобному Амвросию. Многие скорби и тяготы перенес он в монастыре: и несправедливые упреки, и лишения, и болезни. Десятилетиями у него не было даже своего угла, где бы мог он почитать, помолиться, отдохнуть. Но испытания только укрепили и очистили душу, сделали брата Ивана совершенным послушником и монахом. В 1872 году он был пострижен в мантию с именем Иосиф, в 1877 году — рукоположен в иеродиакона, а 1 октября 1884 года за литургией в честь торжественного открытия Шамординской женской обители преподобный Иосиф был рукоположен в иеромонаха.

В 1888 году преподобный Иосиф сильно простудился и заболел. Его отвезли в больницу и 14 февраля, по благословению старца Амвросия, постригли в схиму. По молитвам преподобного Амвросия смертельная болезнь отступила. В 1890 году старец Амвросий, уезжая в Шамордино, впервые не взял с собой верного помощника. «Тебе нужно здесь оставаться, ты здесь нужен», — сказал ему старец. В 1891 году преподобный Амвросий скончался, иеромонах Иосиф остался один. На него легли обязанности скитоначальника, духовника оптинской братии и шамординских сестер. Несмотря на слабое здоровье и непосильные труды, он не позволял себе никаких послаблений: был строгим постником, очень мало спал, носил старую и бедную одежду.

Он стяжал от Господа полноту духовных даров, и многие испытали на себе его дар прозорливости и исцелений. Он ни с кем не вел длинных бесед, умея в нескольких словах выразить самое главное, наставить и утешить. Сила его благодатной молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Преподобный Иосиф в течение двенадцати лет был скитоначальником и духовником братии, но к 1905 году начал прихварывать и ослабевать. Он долго болел, терпеливо перенося все посылаемое от Господа.

9 мая 1911 года старец Иосиф тихо отошел ко Господу.

Сегодня день памяти председателя Киевского отдела Союза Русского Народа (СРН) архиепископа Астраханского Иннокентия (Ястребова), скончавшегося в 1928 г. Он родился 16 июля 1867 г. в Астраханской губернии и в миру звался Ильей Ивановичем. Образование получил в Казанской духовной академии, в которой преподавал до 1906 г. калмыцкий язык, этнографию монгольских племен. В 1902 г. принял постриг. В 1906 г. хиротонисан во епископа Каневского викария Киевской епархии. В Киеве принял активное участие в монархическом движении, был избран председателем Киевского отдела СРН. С 1910 г. ректор Киевской духовной академии. Незадолго до начала Мировой войны назначен на Витебскую кафедру, в 1915 г. стал председателем Миссионерского совета при Св. Синоде. Принимал участие в открытии Петроградского совещания монархистов. В сентябре 1917 г. вернулся в Витебск, в 1923 г. выслан в Москву без права выезда, в 1925 г. — в Кубанскую область. В 1927 г. назначен в Астрахань. Скончался в Москве, погребен на Даниловом кладбище.

Сегодня также день памяти выдающегося русского иерарха митрополита Анастасия (Грибановского), возглавлявшего в 1936−64 гг. Русскую Православную Церковь заграницей, скончавшегося в 1965 г. в Джорданвилле.

Он родился в день праздника Преображения Господня 6 августа 1873 г. в Тамбовской губернии в семье священника и в миру звался Александром Алексеевичем. Образование получил в Тамбовской семинарии и Московской духовной академии, по окончании которой в 1898 г. принял постриг.

В годы смутного времени 1905−06 гг. служил в Москве в звании архимандрита, был среди тех русских патриотов, которые подписали первое воззвание Союза Русских Людей, принимал активное участие в монархическом Братстве Воскресения Христова, занимал пост товарища председателя. В 1906 г. хиротонисан во епископа Серпуховского, викария Московской епархии, в 1914 г. стал епископом Холмским. В годы первой мировой войны преосвященный Анастасий значительную часть своего времени посвящал посещению действующей армии, за что был награжден орденом св. Владимира II степени, а затем получил и совсем необычную для духовного лица награду — орден св. Благоверного Великого князя Александра Невского с мечами. В 1915 г. владыка был переведен на Кишиневскую кафедру, в 1916 г. — возведен в сан архиепископа. Участник Всероссийского Поместного Собора, один из кандидатов в Патриархи.

В 1919 г. смещен с кафедры румынскими властями, эмигрировал. Член Всезаграничного Карловацкого церковного Собора, председатель отдела духовного возрождения. С конца 1924 г. в течение 10 лет служил в Святой Земле. В 1935 г. был возведен в сан митрополита и оставлен на постоянное пребывание в Сремских Карловцах в качестве помощника митрополита Антония (Храповицкого), после кончины которого в 1936 — 1964 гг. возглавлял РПЦЗ. В мае 1964 г. ушел на покой. Похоронен в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.

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