Участники трезвеннического движения сугубо молились у могил иерея Александра Рождественского, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) и Владимира Михайлова…

Молебен с Крестным ходом о трезвенном возрождении России, приуроченный к празднованию иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», прошёл 19 мая в Александро-Невской лавре. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму ОЦБСС протоиерей Максим Плетнев отслужил молебен у храма святителя Николая Чудотворца.

«К иконе, перед которой мы совершили молебен, обращаются в беде — когда родственников или близких посетила страсть наркомании и алкоголизма, — сказал он. — Были прошения об исцелении, духовной помощи, о помощи Бога и Богородицы. В то же время молебен проходит в пасхальные дни, поэтому звучали праздничные песнопения и совершалось окропление святой водой».

В богослужении приняли участие руководитель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии иерей Евфимий Добрянский, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала протоиерей Георгий Пименов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Покровское иерей Игорь Хлынов, клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади иерей Сергий Потемкин и клирик храма святых Симеона и Анны диакон Сергий Учанейшвили.

Крестный ход прошёл по Никольскому кладбищу. У могил руководителей и участников трезвеннического движения — иерея Александра Рождественского, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), Владимира Михайлова — прошли заупокойные богослужения.

Отец Максим рассказал о священнике Александре Рождественском — организаторе и руководителе общества трезвости имени святого Александра Невского. В начале ХХ века общество вело активную миссионерскую работу, благотворительную деятельность.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) благословил возрождение трезвеннического движения не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Плоды его начинаний мы видим сегодня. А Владимир Михайлов основал школу трезвости при заводе АТИ — среди молящихся были те, кому он помог лично.

Русская линия