Епископ Троицкий Панкратий: Сегодня у нас есть надежда, что Валаам со временем вновь станет тем светочем, к которому стремится множество жаждущих духовного укрепления людей

17−18 мая 2019 года в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре состоялись VII Валаамские образовательные чтения, сообщает Патриархия.ru.

На открытии чтений с приветственным словом выступил игумен Валаамской обители епископ Троицкий Панкратий: «Дорогие друзья! Сердечно приветствую всех вас. Сегодня мы открываем VII Валаамские чтения, которые посвящены 30-летию возрождения Валаамской обители, и, конечно, я очень благодарен всем тем, кто подготовил выступления и доклады, посвященные Валааму, и я не сомневаюсь, что это будет очень интересная и плодотворная встреча».

Владыка вспомнил тот период, когда он приехал в разрушенную Валаамскую обитель в начале 1993 года из Троице-Сергиевой лавры, — как на первом молебне у мощей преподобных Сергия и Германа просил, чтобы в монастыре были «мир, единство и понимание среди братий», чтобы «обитель, в первую очередь, возрождалась бы внутренне, духовно».

В своем слове владыка Панкратий напомнил собравшимся об основных вехах и событиях, произошедших за 30 лет. Так, в 2002 году был организован Патриарший попечительский совет под председательством Предстоятеля Русской Православной Церкви, в 2005 году в рамках его работы была закончена реставрация главной святыни монастыря — Спасо-Преображенского собора; за 17 лет работы Попечительского совета были отреставрированы 10 исторических скитов и 14 храмов.

Владыка Панкратий также рассказал о современной жизни и проектах монастыря, духовно-просветительской деятельности обители и возрождении монашества на острове.

«Паломники и гости, приезжающие на Валаам, слышат удары колокола, который призывает братию и богомольцев на богослужение, снова ставшее основой нашей жизни и соединения со Христом в таинстве Евхаристии. И не только здесь, в самом монастыре, но и в скитах. Везде совершаются Литургии, возносится иноческая молитва, и это даёт надежду на то, что Валаам со временем вновь станет тем светочем, к которому стремится множество жаждущих духовного укрепления людей», — подчеркнул наместник обители.

После слов епископа Панкратия исполняющий обязанности настоятеля Московского подворья Валаамского монастыря игумен Иосиф (Крюков) зачитал послание директора Православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама» игумена Мефодия (Петрова), который не смог присутствовать на мероприятии.

«Валаам по праву можно назвать богоизбранной обителью, ведь столько преподобных отцов просияло здесь за время ее существования, столько человеческих душ угодило Господу и достигло Царства Небесного, — отметил в своем послании отец Мефодий. — И дай Бог, чтобы и дальше Валаамский монастырь приносил Богу духовные плоды, помогая людям восходить к совершенству, совершая свой путь от земли на Небо».

Приветственное послание также направил глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков, пожелавший участникам чтений «успешных выступлений, добрых эмоций и восторга от пребывания на дивном острове Валаам — в святом уголке России, куда ежегодно приезжают более 100 тысяч туристов и паломников и где каждый из нас ощущает неземную радость духовного очищения».

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