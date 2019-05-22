С 28 мая по 3 июня 2019 года в московском конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится XVII Международный православный фестиваль «Артос». Тема фестиваля — «Путешествие в Православие: Россия», сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Традиционно „Путешествие в Православие“ мы посвящаем культуре какой-нибудь страны. Фестиваль, который откроется 28 мая, расскажет о России, ее святынях, „особых местах“ для туриста и паломника, об опыте, полученном в путешествиях именно по нашей стране», — рассказал председатель оргкомитета фестиваля «Артос» Алексей Токарев.

В рамках фестиваля пройдут видеомосты с епархиями Русской Православной Церкви: гостей «Артоса» ждут прямые включения с Мурманской, Благовещенской и Якутской епархиями. В день открытия фестиваля запланирован телемост с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном.

Своим опытом путешествий по России поделятся организаторы пеших и мотоциклетных паломничеств, профессиональные историки, краеведы, журналисты и общественные деятели.

Гостей фестиваля ждет разнообразная программа: круглые столы, концерты, театральный спектакль, кинопоказы и встречи со священниками. В рамках совместного проекта пройдет презентация новой просветительской онлайн-платформы «Академия веры».

Помимо культурной программы, фестиваль представляет одну из самых масштабных ярмарок Москвы. На «Артос» приедут фермерские и монастырские хозяйства из разных регионов России, а также из Грузии, Украины, Монголии — всего около 200 участников. На ярмарке можно будет приобрести экологические чистые продукты, домашние сыры, мед, соленья и специи. Грузинские и другие национальные блюда гости смогут попробовать в зоне фуд-корта. На ярмарке традиционно будет представлен большой выбор книг и православной периодики, иконы и ювелирные украшения, изделия ремесленных и швейных мастерских.

Время работы фестиваля — с 11.00 до 19.00 (3 июня — до 17.00). Вход на все мероприятия бесплатный.

Подробная программа представлена на сайте https://expostavros.ru/. За новостями проекта можно следить в социальных сетях: https://www.facebook.com/artosfest, https://vk.com/artosfest, https://www.instagram.com/artosfest/.

Адрес: КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой просек, 5A, с. 4 — павильон № 2 (ст. м. «Сокольники»). От метро курсирует бесплатное маршрутное такси. Заезд на автотранспорте с 3-го Лучевого просека.

Аккредитация СМИ: shevtsova@expostavros.ru

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