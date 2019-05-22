В Хабаровске с 13 по 19 мая 2019 года проходил интенсивный углубленный курс по изучению жестового языка «Технологии перевода на русский жестовый язык». Об этом сообщает Диакония.Ru.

Впервые на Дальнем Востоке проводился углубленный курс жестового языка с изучением православной лексики. На занятиях слушатели познакомились с различными техниками перевода, спецификой работы сурдопереводчика, а также с особенностями перевода богослужебных терминов. 12 священнослужителей, социальных работников, добровольцев, педагогов, переводчиков русского жестового языка из Дальневосточного федерального округа, которые ранее изучили основы жестового языка, успешно сдали экзамен и получили свидетельство Учебно-методического центра Всероссийского общества глухих. Выпускники курса теперь смогут работать сурдопереводчиками.

«Наш курс дает те знания, которые переводчики должны постоянно развивать и закреплять. Профессия сурдопереводчика предполагает непрерывное самообучение, регулярное повышение квалификации, не реже, чем раз в 5 лет, — сказал преподаватель курсов протоиерей Игорь Шиляев. — Жестовый язык — это живой самобытный язык, он изменяется со временем: жесты меняются, меняются их значения».

12 слушателей ранее окончили первый (базовый) модуль образовательного курса «Основы русского жестового языка». Он проходил в Хабаровской духовной семинарии с 17 по 23 декабря 2018 года. Второй (углубленный) модуль был посвящен технологии перевода и основам переводческой специальности. Занятия проходили в Хабаровской духовной семинарии по 9 часов в день. По словам протоиерея Игоря Шиляева, интенсивный курс содержал большое количество практики. Она включала в себя практику по прямому, обратному и синхронному переводу.

«Несколько лет назад Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих во главе с сурдопедагогом и переводчиком Людмилой Осокиной проводил в Хабаровске первый модуль из курса „Основы русского жестового языка“. Впервые на Дальнем Востоке проводились первый и второй модули курса жестового языка с акцентом на изучение православной лексики и богослужебных терминов, — отметил протоиерей Игорь Шиляев. — Большинство наших слушателей — это священнослужители, которые окормляют людей с нарушением слуха, добровольцы и социальные работники дальневосточных епархий, которым интересна работа с глухими и слабослышащими».

По завершении курсов 19 мая в Елисаветинском храме Хабаровска состоялась Божественная литургия. Некоторые выпускники курсов приняли участие в качестве сурдопереводчиков.

«Мы очень надеемся, что после завершения курсов церковная работа с глухими и слабослышащими людьми будет продолжена в Дальневосточном федеральном округе: появятся новые православные общины глухих, которые помогут неслышащим людям узнать Слово Божие на родном для них языке. А мостик между миром глухих и миром слышащих в храмах выстроят выпускники наших курсов», — отметила руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева.

Углубленный курс жестового языка, как и предыдущий, был организован Хабаровской епархией совместно с Координационным центром по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми Синодального отдела по благотворительности.

Русская линия