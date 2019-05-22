Благотворительный праздник «Белый цветок», организованный православной службой помощи «Милосердие», состоялся 19 мая 2019 года в Марфо-Мариинской обители в Москве и собрал 10 тысяч гостей, сообщает Милосердие.Ru. Праздник помогали провести 450 добровольцев. В этом году удалось собрать значительную сумму — 3,8 миллионов рублей. Собранные средства пойдут на поддержку подопечных 27 проектов службы помощи «Милосердие».

«Сбор средств — не главная задача праздника. Истинный смысл заключается в том, чтобы пробудить в людях желание помогать другим, помочь им увидеть беду и боль других и самим проявить к ней какое-то отношение, — сказала настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия игумения Елисавета (Позднякова). — „Белый цветок“ объединяет множество разных людей — добровольцев, гостей, подопечных. У людей появляется личная ответственность за тех, кто рядом. Это правильная христианская позиция отношения к ближнему. Поэтому наш праздник в большей степени призван показать людям, что каждый может помочь. Если человек не в состоянии помочь деньгами, он может сделать какую-то поделку, за которую заплатит другой человек, а деньги пойдут на помощь нуждающимся. Мы были очень рады видеть столько людей, готовых помочь».

Уникальная атмосфера «Белого цветка» привлекает большое число гостей — на праздник приходят целыми семьями. В этом году взрослых и детей ждали и традиционные, и новые тематические зоны: торговые ряды большой ярмарки, где можно было приобрести за пожертвование изделия ручной работы и угощение, концертные площадки, на которых выступали артисты ведущих московских музыкальных коллективов и хоров, зона интерактивных шоу для детей, ремесленная аллея, библиотека в тени цветущих деревьев и фотозона с сюрпризами.

Особое впечатление на гостей праздника произвело выступление солистов Большого театра, которые обычно не выступают на открытых площадках, и импровизированные номера молодых талантов Сретенского ставропигиального монастыря. За прилавком «Лавки винтажной посуды» стояла главный редактор портала Милосердие.Ru Юлия Данилова. В фотозоне можно было попасть в объектив старинного фотоаппарата, сделать ретро-портрет и увидеть, как раньше проявляли фотографии. Было продано более 500 книг и отправлены «почтой милосердия» 82 открытки.

В этом году «Белый цветок» стал самым масштабным за девять лет проведения благотворительного мероприятия.

Православная служба помощи «Милосердие» — крупнейшая православная социальная служба России с более чем 25-летним опытом работы и одна из крупнейших НКО в России. Служба «Милосердие» объединяет 27 социальных проектов и 4 благотворительные программы. Руководитель службы — председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

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