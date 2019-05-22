|Сводка новостей от 22 мая 2019
|
|
Архиепископ Афинский Иероним: К украинскому вопросу нужно подходить серьёзно, учитывая общие интересы всей Православной Церкви
Екатеринбургские власти исключили строительство храма святой Екатерины на Октябрьской площади
Епископ Троицкий Панкратий: Сегодня у нас есть надежда, что Валаам со временем вновь станет тем светочем, к которому стремится множество жаждущих духовного укрепления людей
В Санкт-Петербурге прошёл Крестный ход трезвенников
Меркель и Макрон призвали Путина сделать первые шаги для урегулирования конфликта на Донбассе
Епифанию Думенко предложили пополнить «ПЦУ» епископами-греками
Игумения Елисавета (Позднякова): «Сбор средств — не главная задача праздника. Истинный смысл заключается в том, чтобы пробудить в людях желание помогать другим»
Этот день в Русской истории
Память Александра Суворова почтили в Александро-Невской лавре
В Сокольниках пройдет XVII Международный православный фестиваль «Артос»
В Хабаровске завершился первый углубленный церковный курс жестового языка