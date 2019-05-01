Русская линия
Сводка новостей от 1 мая 2019

Святейший Патриарх Кирилл: Константинопольский Патриархат отказывается обсуждать украинскую проблему на всеправославном уровне
Предстоятель Русской Православной Церкви не исключает, что Поместным Православным Церквам придётся рассматривать ситуацию на Украине без участия Фанара…

Святейшие Патриархи Кирилл и ВарфоломейВ Русской Православной Церкви сомневаются в правомочности Константинопольского Патриарха созывать всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине и исключают возможность участия в них представителей раскольнической «Православной церкви Украины», заявил Патриарх Кирилл в интервью сербской газете «Политика», текст которого публикует во вторник ОВЦС.

По словам Патриарха, Русская Православная Церковь всегда выступала за решение спорных вопросов и разногласий, возникающих в православной семье, путём диалога и сотрудничества Поместных Церквей друг с другом. «Мы и сейчас поддерживаем идею рассмотрения украинского вопроса общими усилиями православных автокефальных Церквей. Само собой разумеется, что так называемая раскольническая „ПЦУ“ в таком обсуждении участия принимать не должна», — сказал Предстоятель.

Кроме того, добавил он, «вызывает вопрос, насколько Константинопольский Патриарх, будучи заинтересованной стороной, правомочен созывать и тем более председательствовать на таком собрании». По словам Предстоятеля Русской Церкви, из недавнего письма Патриарха Варфоломея Архиепископу Албанскому Анастасию ясно, что Константинополь обсуждать украинский вопрос с кем бы то ни было принципиально отказывается.

Таким образом, в Русской Православной Церкви не исключают, что украинская проблема будет обсуждаться Поместными Православными Церквами не по инициативе, а вопреки позиции Фанара.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: Константинопольский Патриархат отказывается обсуждать украинскую проблему на всеправославном уровне
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