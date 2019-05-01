В храме пока не будут проводиться богослужения. Как сообщает «Татар-информ», его освятят только летом, когда будет готова реконструкция иконостаса.

По просьбе монастыря, вход в собор и его музей будут бесплатными. Одновременно в храм будут пускать не больше 45 человек. Для посетителей сделали доступной закрытую в других храмах солею, поскольку именно оттуда открывается полноценный вид на ансамбль отреставрированных фресок.

Собор построен как летний, в нем нет системы отопления, поэтому он будет открыт только в теплое время года — 30 сентября его закроют до весны.

Успенский собор возвели в 1561 году. Его главная ценность — фрески, которые покрывают пространство размером больше тысячи квадратных метров. Наиболее известные — «Новозаветная Троица», «Успение Богородицы», «Распятый Христос на груди Бога Саваофа», «Шествие праведных в Рай», фреска c уникальным сюжетом «Святой Христофор», на которой святой изображен с лошадиной головой.

Успенский собор — один из двух российских храмов, где сохранилась настенная живопись, созданная во время правления Ивана Грозного. В 2017 году собор внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Русская линия