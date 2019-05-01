Проживающие в Шанхае православные верующие впервые за многие годы получили возможность отметить светлый праздник Воскресения Христова и посетить пасхальное богослужение в кафедральном соборе иконы Божьей Матери «Споручница грешных», который расположен на территории бывшей французской концессии, сообщает ТАСС. На праздничное богослужение в воскресенье утром пришли несколько сотен верующих не только из России, но также из США, Сербии, Греции, Молдавии, Франции, Италии, Германии, Киргизии, Узбекистана, Канады, Украины и ряда других стран.

Богослужение в соборе провел настоятель местной православной общины иерей Иоанн Щелоков, накануне ночью пасхальная служба проходила также в здании генконсульства РФ в Шанхае, во время которого молитвы читались на многих языках. «Кроме церковнославянского в исполнении прихожан прозвучала молитва на английском, немецком, польском, румынском, сербском, греческом, узбекском, украинском, белорусском и китайском языках. Это все наши прихожане, объединенные единой верой по благословению Святейшего Патриарха Кирилла», — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС отец Иоанн.

Настоятель православной общины Шанхая указал на то, что для многих православных христиан, граждан России, СНГ и других стран мира эта Пасха стала особенной. «Дипломаты Генерального консульства РФ в Шанхае в сотрудничестве с китайской стороной создали возможность отметить праздник Пасхи в православном соборе иконы Божьей Матери „Споручница грешных“, что на улице Синьлэ („Новая радость“). Эта Пасха в соборе — уникальный случай просто зайти внутрь храма за многие десятилетия его бездействия. Сегодняшнее событие — это еще и свидетельство растущего взаимного доверия и дружбы между народами России и Китая», — сказал он.

«Это историческое событие в жизни православной общины города. В 1965 году, когда скончался последний настоятель, состоялась последняя служба в этом соборе. Единственный раз после этого Святейший Патриарх служил здесь Божественную литургию в 2013 году», — сказал в беседе с ТАСС генконсул РФ в Шанхае Алексей Евсиков, отметив, что нынешняя служба является разовой акцией и проводится с разрешения местных властей. «Важно то, что китайская сторона официально дала согласие на создание здесь в здании бывшего кафедрального собора некой площадки для российско-китайских культурных обменов», — сообщил дипломат, выразив слова благодарности властям города за то, что они пошли на встречу многонациональной православной общине Шанхая.

В 20−30-е годы XX века, когда в Шанхае проживало порядка 30 тыс. выходцев из России, в общей сложности было построено 12 православных церквей, включая несколько домовых. До наших дней дошли лишь здания двух храмов — кафедрального собора иконы Божьей Матери «Споручница грешных» и Свято-Никольского храма-памятника императору Николаю II. Собственность Русской Православной Церкви в Китае, включая шанхайские храмы, была передана китайскому правительству в 1956 году в соответствии с советско-китайскими договоренностями.

Кафедральный собор продолжал работать до 1965 года до смерти последнего православного архиерея Китайской Православной Церкви епископа Шанхайского Симеона (китайское имя Ду Жэньчэн — прим. ТАСС). Единственная служба в соборе после его закрытия состоялась в мае 2013 года во время визита в Китай Патриарха Кирилла, который совершил здесь Божественную литургию.

Службы в соборе, построенном по эскизам архитектора Я.Л. Лихоноса, начались в 1937 году. Само здание стало прообразом Юрьевского собора в Великом Новгороде и своими очертаниями напоминает храм Христа Спасителя в Москве. При богослужениях храм мог вместить одновременно порядка 2 тыс. прихожан и около 300 человек из церковного хора.

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