В интервью сербской газете «Вечерние новости» правящий архиерей Охридской митрополии Сербской Православной Церкви в Северной Македонии владыка Иоанн (Вранишковский) выразил уверенность, что «соглашение Преспа» между Афинами и Скопье не приведёт к признанию так называемой «Македонской церкви», сообщает «Ромфея.Новости».

Архиепископ Иоанн подчеркнул, что «Священный Синод Константинопольского Патриархата и Вселенский Патриарх уже заявили, что регион Скопье, по канонам, находится под церковной юрисдикцией Сербской Православной Церкви».

«Раскольники так называемой „Македонской церкви“ сначала призывали Болгарскую Церковь быть их Матерью, а затем просили о признании их „автокефалии“ Вселенским Патриархатом. В новых условиях Вселенскому Патриархату трудно в одностороннем порядке признать раскольников и в то же время не создать раскола», — добавил владыка Иоанн.

Архиепископ Охридский также указал, что «раскольники, находясь в Константинополе, говорят, что примут новое имя, но в Скопье они говорят, что никогда не изменят название „македонский“, то есть не изменят своего раскольнического мышления».

В заключение архипастырь подчеркнул: «новое имя — Северная Македония — не принято почти ни одним священнослужителем в Греции, не только митрополитами греческой Македонии, но и священнослужителями Вселенского Патриархата».

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