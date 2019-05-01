В Неделю Антипасхи в московский храм святой Екатерины на Всполье будет доставлен пояс святителя Иоанна Шанхайского

5 мая 2019 года, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, в храм святой великомученицы Екатерины на Всполье ― подворье Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси — для поклонения верующих прибудет пояс от облачения святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца. Об этом сообщает Патриархия.ru.

Торжественная встреча святыни состоится в 13.00.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Блаженнейшего Митрополита всей Америки и Канады Тихона и архиепископа Оттавского и Канадского Иринея (Православная Церковь в Америке) честной пояс будет пребывать в храме до 2 июля (включительно) — дня преставления святителя.

Часть облачения великого подвижника XX столетия будет вновь доставлена в Москву из скита преподобного Серафима Саровского в г. Роудон (провинция Квебек, Канада) основательницей благотворительного фонда «Русская душа» Елизаветой Айрапетовой.

Ежедневно перед святыней будет совершаться молебное пение с акафистом святителю Иоанну. Ознакомиться с расписанием богослужений можно на сайте www.ocapodvorie.org.

Телефон и адрес подворья: (495) 959−12−96; ул. Б. Ордынка, д. 60/2 (ст. м. «Добрынинская»).

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