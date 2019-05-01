Впервые на самолёт, который доставил делегацию Болгарской Церкви в Иерусалим, допустили представителя так называемой «Македонской церкви»…

Печально, но болгарские власти решили активно вмешаться в церковные дела в вопросе признания отделившейся от Сербской Православной Церкви «Македонской церкви» и принимают меры, чтобы наладить тесный диалог не только с македонскими властями, но и церковными деятелями.

Так, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и его коллега Зоран Заев из Скопье не только обменялись тёплыми приветствиями по случаю празднования Пасхи, но и коснулись темы македонского раскола, выразив ему свою поддержку, сообщает сайт «Ромфея.Новости».

В своём послании Зорану Заеву Борисов выразил убеждение, что оба они, обладая ещё большей силой, добьются любви и смирения, как пасхальных даров, «для общего европейского будущего двух братских народов».

Со своей стороны, Заев поздравил народ Болгарии, говоря о сильной приверженности и искренней любви в отношениях между двумя странами.

«Эта Пасха демонстрирует жест примирения с епископатом „Православной Церкви Македонии“, представитель которой сопровождает делегацию Болгарской Православной Церкви в Иерусалим и из Иерусалима на болгарском правительственном самолете, чтобы принести Благодатный огонь православным христианам», — заявил глава Северной Македонии Зоран Заев.

Действительно, впервые в 2019 году на самолёте, который доставил делегацию Болгарской Церкви в Иерусалим для получения Благодатного, также принял участие священник «Македонской церкви».

Русская линия