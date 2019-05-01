28 апреля 2019 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

У корпуса отделения паллиативной медицинской помощи Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, председатель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития А.В. Ракова, главный врач Морозовской ДГКБ Е.Е. Петряйкина.

Святейший Патриарх Кирилл посетил все 13 палат отделения паллиативной медицинской помощи Морозовской больницы, где поздравил детей, их родителей и персонал с праздником Пасхи.

О пациентах и работе отделения паллиативной медицинской помощи во время посещения палат Его Святейшеству рассказывали главный врач Морозовской ДГКБ Е.Е. Петряйкина и заведующая отделением, врач по паллиативной медицинской помощи Е.М. Тысячная.

Святейший Патриарх также побывал в домовом храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая») при Морозовской ДГКБ. Святейшего Владыку встречали клирик храма святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице протоиерей Алексий Спасский и председатель Наблюдательного совета ООД «Россия Православная» М.М. Иванов.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон приветствовал Святейшего Патриарха и от лица больничных священников вручил Его Святейшеству памятный подарок.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся.

Предстоятель Русской Церкви поблагодарил министра здравоохранения, главного врача больницы и всех причастных к организации отделения паллиативной медицинской помощи, а также всех сотрудников Морозовской больницы, оказывающих посильную помощь и поддержку пациентам и их родственникам.

В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону Воскресения Христова.

Затем Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с информацией на стенде, посвященном истории храмов Морозовской больницы, а также с проектом строительства нового больничного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Далее на площади перед центральным больничным корпусом 1А Святейший Патриарх Кирилл поздравил детей, находящихся на лечении, их родителей и сотрудников больницы со Светлым Христовым Воскресением.

В дар собравшимся пациентам передал иконки Воскресения Христова, пасхальные куличи и сладости. Больнице Предстоятель Русской Православной Церкви передал 20 телевизоров и дерматоскоп DermLite 3. Данный аппарат предназначен для определения злокачественных и доброкачественных перерождений кожи. Этот прибор, соединяющий преимущества различных методов дерматоскопии и превосходящий по различным характеристикам и степени удобства в использовании многие другие дерматоскопы подобного класса, стал очень ценным подарком для больницы, особенно для врачей Центра онкологии и гематологии.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл пообщался с собравшимися на площади детьми и их родителями.

Русская линия