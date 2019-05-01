28 апреля 2019 года у стен Российского православного университета святого Иоанна Богослова на Новой площади состоялся первый Московский студенческий пасхальный фестиваль, объединивший студентов столичных вузов, сообщает пресс-служба РПУ.

Участниками и организаторами фестиваля стали Институт современного искусства (ИСИ), Международный юридический институт (МЮИ), Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Институт кино и телевидения (ГИТР), Московская международная высшая школой бизнеса (МИРБИС), Российский православный университет святого Иоанна Богослова (РПУ), Российский новый университет РосНОУ, Московская Международная академия (ММА), Московский социально-педагогический институт (МСПИ), Московский международный университет (ММУ), Институт деловой карьеры (ИДК), Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ).

Главной темой художественной и концертной площадок праздника стало возрождение церковного зодчества в столице. Организатором выступил Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций при поддержке Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы.

Студенческая молодежь столицы приняла участие в конкурсе росписи двухметровых моделей пасхальных яиц. Команды воплотили придуманные ими композиции на тему новых храмов Москвы и Подмосковья. Оценивало работу учащихся жюри, в состав которого вошли заместитель руководителя Рособрнадзора Н.А. Наумова, президент Союза дизайнеров России В.В. Ставицкий, заслуженный художник России А.В. Стекольщиков.

На центральной площадке фестиваля выступали профессиональные и студенческие коллективы. Параллельно проходили мастер-классы по колокольному звону, росписи пасхальных яиц, каллиграфии, коллажу, орнаментам; для гостей были организованы народные игры и забавы.

Центральным событием стал благотворительный аукцион, который провел телеведущий Андрей Малахов. В качестве лотов были представлены пасхальные яйца, которые расписали народные и заслуженные артисты России: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Владимир Стержаков, Сергей Маховиков и другие. Все полученные средства будут перечислены в Фонд поддержки строительства новых храмов Москвы.

Праздничные мероприятия завершились богослужением в храме Российского православного университета, где была совершена Пасхальная вечерня.

«Студенческий пасхальный фестиваль стал для вузов-организаторов замечательной возможностью объединить вокруг празднования Пасхи своих студентов, преподавателей и выпускников. Сотни человек разных возрастов, вероятно, и разных жизненных установок собрались на это неординарное торжество на Новой площади. Все площадки фестиваля служили тому, чтобы участники смогли раскрыть и проявить свои лучшие качества, как в индивидуальном, так и командном плане. Здесь были и соревновательные конкурсы, были яркие выступления исполнителей и коллективов вузов, здесь был и замечательный аукцион. И хотя подготовка фестиваля проходила в очень короткие сроки, сегодняшний праздник вызывает самую высокую похвалу. Мне хочется поблагодарить ректоров вузов Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций, всех преподавателей, студентов, благодаря которым фестиваль состоялся», — прокомментировал состоявшееся мероприятие ректор РПУ игумен Петр (Еремеев).

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