30 апреля 2019 года, в Светлый вторник, на территории митрополичьей резиденции в Феофании состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Избранный глава государства поздравил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия со Светлым Христовым Воскресением.

В свою очередь Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил новоизбранного Президента с главным православным праздником и с его избранием на пост Президента Украинского государства. Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Зеленскому Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и её народу.

Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины. В частности, Блаженнейший владыка обратил внимание Владимира Зеленского на грубое нарушение прав верующих УПЦ, у которых представители «ПЦУ» силой отнимают храмы.

О реакции на данные факты избранного президента не сообщается.

Вместе с тем, ранее в этот же день Зеленский встретился с главой «ПЦУ» Епифанием.

Русская линия