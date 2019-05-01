28 апреля 2019 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, от Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга начался общегородской праздничный Пасхальный крестный ход, который в этом году прошёл до Октябрьской площади, возле которой запланировано строительство главного кафедрального храма уральской столицы — собора святой Екатерины, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Молитвенное шествие началось с Пасхальной вечерни в Свято-Троицком соборе, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

В молитвенном шествии приняли участие полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и глава региона Евгений Куйвашев.

У храма состоялась встреча Благодатного огня, привезённого со Святой Земли делегацией Екатеринбургской епархии.

Первыми в колонне Крестного хода двигался отряд православных палестинских скаутов с волынками и барабанами, которые уже в третий раз прибыли в уральскую столицу, чтобы задать праздничный тон многотысячному шествию. Такая традиция сопровождать праздники музыкальными отрядами православных скаутов существует на Святой Земле. Гости из Палестины участвуют в Пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге с 2017 года.

Прихожане храмов Екатеринбургской епархии прошли по улицам Екатеринбурга с хоругвями и иконами, священники пронесли ковчеги с частицами мощей православных святых — святой великомученицы Екатерины Александрийской, святого благоверного Александра Невского, святого праведного Симеона Верхотурского, святой блаженной Матроны Московской и другие святыни, а также Крест с частицей Животворящего Креста Господня и напрестольный крест Храма-Памятника на Крови — дар Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, врученный им во время визита на Царские дни в минувшем году.

По прибытии участников Крестного хода к месту будущего строительства собора святой Екатерины продолжилась Пасхальная вечерня, после чего состоялось освящение самого большого в мире Пасхального кулича весом в три с лишним тонны, который смог отведать каждый пришедший на праздник. Затем состоялась раздача Благодатного огня и начался праздничный концерт.

По окончании богослужения владыка Кирилл обратился к участникам Крестного хода: «Я думаю, ни один из нас никогда не пожалеет, что он это время провёл не у телевизора и в тёплом доме, а прошёл вместе со всеми в братской молитве в праздник Святой Пасхи. Ничто нас не может разлучить от любви Божией — ни скорбь, ни гонения, ни холод, ни зной, ни снег, ни дождь, потому что мы знаем, что любовь Божия к человеческому роду безмерна, и это любовь Божия сегодня проверяется в нашей общей молитве. И очень хочется верить и надеяться на то, что как мы сегодня близко и мирно шли едины друг с другом, так и будем далее идти по этой жизни мирно, благодатно, и будем просить у Бога благословения на нашу жизнь, наш город, нашу страну, наших близких, на всех тех, кто живёт сегодня вместе с нами и кто хочет жить правильно и хорошо, потому что любой нормальный человек хочет жить в добре и мире. Сегодня мы прошли со снегом, и нас „заряжали“ любовью и энергией палестинские дети. Пусть никакие внешние обстоятельства и скорбь человеческая не проникнут далеко в нашу душу, но пусть всегда в нашей жизни будет Пасха Христова!»

Собор святой великомученицы Екатерины — небесной покровительницы уральской столицы — станет подарком к 300-летию города, который отмечается в 2023 году. Прежний храм был заложен в год основания Екатеринбурга, вместе с железоделательным заводом дав начало городу, и был разрушен в 1930 году.

Русская линия