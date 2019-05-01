29 апреля 2019 года, в понедельник Светлой седмицы, после Литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Богослужение совершено в связи с завершением ряда ремонтно-реставрационных работ, приуроченных к празднованию 170-й годовщины освящения Большого Кремлевского дворца святителем Филаретом (Дроздовым). Об этом сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

По традиции праздничные мероприятия, посвященные очередной годовщине освящения Большого Кремлевского дворца, проходят не в определенную дату, а в дни празднования Пасхи. Каждый год в один из дней Светлой седмицы ризничий Патриаршего Успенского собора и храмов Московского Кремля, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы протоиерей Вячеслав Шестаков совершает богослужение в домовом храме Большого Кремлевского дворца в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Кирилл совершил благодарственный молебен и прочитал молитву на освящение дворцового зала, «в память о победоносных вождех и воинах страны нашея сооруженныя». Предстоятель Русской Православной Церкви окропил стены зала освященной водой.

В богослужении участвовали: митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Воскресенский Дионисий, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Вячеслав Шестаков, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москвы.

По завершении богослужения Святейший Патриарх Кирилл поздравил участников богослужения с праздником Пасхи и отметил, что освящение Георгиевского зала произошло через 170 лет после его первого освящения.

«Тогда был государь император Николай I, его супруга Александра Феодоровна — благочестивые люди. Сегодня по милости Божией во главе страны нашей тоже люди православные», — отметил Святейший Владыка.

«И я рад видеть всех вас, сотрудников Кремля, которые тоже в сердце своем имеют Бога. А если так, то тогда и Господь будет со всеми нами, со страной нашей, с властями нашими, и будет благословение Его на этом замечательном Кремлевском дворце», — добавил Предстоятель Русской Церкви.

«Всех вас поздравляю с праздником, со Светлым Христовым Воскресением. Мира в душе, радости, благополучия в семейной жизни и процветания вам и всему нашему Отечеству. Храни вас Господь!» — сказал в завершение Святейший Патриарх.

Затем у сохранившегося исторического фрагмента паркетного пола c клеймом 1845 год главный архитектор проектов реставрации Большого Кремлевского дворца О.Е. Галаничева рассказала Его Святейшеству о работах, выполненных в Георгиевском зале. В ходе беседы Святейший Патриарх Кирилл отметил важность бережного отношения к историческим реликвиям. Также Предстоятель высоко оценил качество ремонтно-реставрационных работ в Георгиевском зале. «Это значит, что мы бережем свою историю, это значит, что мы думаем о будущем», — заключил Святейший Владыка.

Комендант Большого Кремлевского дворца Д.И. Родин преподнес Его Святейшеству книгу «Большой Кремлевский дворец. Величие. Память. Назидание», изданную в 2019 году и посвященную истории строительства и освящения, а также современному положению Большого Кремлевского дворца.

Русская линия