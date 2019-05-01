Икона Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» прибыла в Севастополь — базу Черноморского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО Российской Федерации.

Тем самым город русской славы стал первым пунктом в объединениях и соединениях Южного военного округа, в который доставлена святыня.

«Сегодня мы торжественно передаем Главную икону Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации „Спас Нерукотворный“ командованию Южного военного округа и духовенству Крыма», — сказал начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил генерал-полковник Андрей Картаполов на торжественной церемонии передачи иконы во Владимирском кафедральном соборе в Севастополе.

Он объяснил, почему иконой главного храма Вооруженных Сил стал святой лик Спасителя. «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя", — пояснил замминистра.

Он напомнил, что икону провезут по воинским частям и храмам по всей стране. «В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской Православной Церкви, чтобы святыне могли поклониться не только тысячи военнослужащих, но и православные верующие в разных уголках нашей Родины. По воздуху, по воде, по земле святыня преодолеет более 57 тысяч километров. Побывает в более чем 120 городах, более 150 храмах, более 300 соединениях и воинских частях», — подчеркнул Андрей Картаполов.

Он отметил, что свой путь икона начинает в городе-герое Севастополе, «на земле Херсонеса», где принял крещение князь Владимир, а закончит его в Москве в Главном храме Вооруженных Сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом отпечатавшееся на куске материи.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

Средства на создание иконы пожертвовал Президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

В Севастополе икону выставят в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе Таврическом до 2 мая. Далее принесение иконы продолжится в воинские части Черноморского флота. До 28 мая ее переправят в Ростовскую область. Увидеть святой лик в Краснодарском крае и Адыгее военнослужащие и местные жители смогут с 29 мая по 23 июня, а последующие два дня — в Абхазии. С 26 по 30 июня икона будет выставлена в храмах Ставрополья, а с 31 июня по 16 июля — в церквях Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Южной Осетии.

С 17 по 18 июля ее представят в Астраханской области, с 19 июля по 1 августа — в Волгоградской области. Со 2 августа икона будет находиться в Армении, после чего 6 по 13 августа вновь прибудет в Ростов и Новочеркасск, откуда уже отправится в части Центрального военного округа.

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