|Сводка новостей от 1 мая 2019
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Что за праздник «Первомай»?
Святейший Патриарх Кирилл: Константинопольский Патриархат отказывается обсуждать украинскую проблему на всеправославном уровне
В Екатеринбурге прошёл Пасхальный крестный ход на место строительства собора святой Екатерины
Владимир Зеленский встретился с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием
Архиепископ Иоанн (Вранишковский): Переименование Македонии в Северную Македонию не может решить вопрос македонского раскола
Власти Болгарии решили пойти по пути поддержки македонских раскольников
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл освятил Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца
В праздник Пасхи Святейший Патриарх Кирилл посетил Морозовскую детскую больницу в Москве
В Неделю Антипасхи в московский храм святой Екатерины на Всполье будет доставлен пояс святителя Иоанна Шанхайского
В Свияжске открылся Успенский собор, который реставрировали 10 лет
В центре Москвы прошел первый студенческий пасхальный фестиваль
Икона главного храма Вооруженных сил России Спас Нерукотворный прибыла в Севастополь
Впервые с 1965 года в православном соборе Шанхая прошло пасхальное богослужение