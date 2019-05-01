Доставленный из Иерусалима Благодатный огонь по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия передан из Киева в Донецк. Это событие произошло впервые с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году, сообщил депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский.

«Впервые с 2014 года — с начала боевых действий на востоке Украины — Благодатный огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаемся едиными, как бы нас не пытались разъединить. Для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой Церкви», — написал глава фракции «Оппозиционный блок» на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарий отметил, что Украинская Православная Церковь играет важную роль в процессе объединения страны.

«Донецкая и Мариупольская епархия продолжает оставаться единой, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны. Подобные шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел. Весть о Воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к миру», — уверен Вадим Новинский.

В Донецк лампада с Благодатным огнем была доставлена в ночь на 28 апреля. Святыню в Спасо-Преображенском кафедральном соборе принял митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. После благословения клирики раздали небесный огонь всем присутствующим. До завершения Пасхального богослужения святыню развезли по православным храмам города.

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