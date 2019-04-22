Русская линия
Сводка новостей от 22 апреля 2019

Порошенко остался верен себе
Перед голосованием на выборах глава Украине пошёл на службу к раскольникам…

Порошенко на службе в Михайловском соборе ПЦУВ воскресенье, 21 апреля, Президент Петр Порошенко прибыл на «богослужение» Михайловский собор ПЦУ, и опубликовал видео об этом на своей странице в Facebook, сообщает СПЖ.

«Божественная Литургия по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим. Поздравляю верующих с Вербным воскресеньем!», — написал Порошенко в сети.

Президент появился в церкви вместе с женой Мариной и сыновьями.

После службы глава ПЦУ Епифаний Думенко лично окропил букеты роз, с которыми пришли президент и его семья. Верующие, присутствовавшие на службе, за этим наблюдали.

Никаких велеречивых слов в адрес Порошенко Епифаний на сей раз произносить не стал, хотя совсем недавно называл его идеалом президента страны.

Настроение у всех сторонников Порошенко было в это день непраздничное в связи с жанными соцопросов, которые свидетельствовали накануне выборов, что курс Порошенко поддерживает всего около 20% украинцев.

Русская линия

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