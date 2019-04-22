Русская линия
Сводка новостей от 22 апреля 2019

В Вербное воскресенье на острове Корфу прошел традиционный крестный ход с мощами святителя Спиридона Тримифунтского

В Вербное воскресенье, 21 апреля 2019 года, после Божественной литургии, на острове Корфу (Керкира) прошел традиционный крестный ход и молебен перед святыми мощами святителя Спиридона Тримифунтского, передает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Эта традиция совершения крестного хода и молебна берет начало в 1630 году. Крестный ход с мощами святителя Спиридона следует по самому длинному пути по городе Корфу в память о чуде св. Спиридона, когда он молился об освобождении острова от чумы, охватившей Корфу и Италию, откуда пришла на греческий остров смертельная болезнь. Вирус, как говорят, распространился в октябре 1629 года.

Согласно преданию, чума прекратилась, когда в Вербное воскресенье после молитвы верующих в церкви св. Спиридона Тримифунтского над ее колокольней возник чудесный свет, похожий на свет от лампы или фонаря, и чума на острове прекратилась. После этого чудесного случая по призыву главы венецианской администрации острова Иоанниса Приулиса 21 июня 1630 г. был установлен крестный ход со святыми мощами святителя Спиридона Тримифунтского в день праздника Входа Господня во Иерусалим.

Во время крестного хода, который длится более трех часов, в нем участвуют все священнослужители Корфу, местные власти и 18 музыкальных оркестров острова.

Перед крестным ходом церкви предоставляют каждому из участвующих в нем прихожан букеты из лавровых листьев в форме креста, которые каждый год художественно заплетают женщины из церковных комитетов.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великий Понедельник
Началась Страстная седмица, посвященная последним дням земной жизни Господа Иисуса Христа...

Владимир Легойда: Хотелось бы верить, что Владимир Зеленский остановит гонения на Украинскую Православную Церковь
В Русской Православной Церкви сдержанно комментируют разгромное поражение Петра Порошенко на выборах на Украине...

Президентом Украины избран Владимир Зеленский
Блаженнейший Митрополит Онуфрий уже поздравил его с избранием главой Украинского государства...

Порошенко остался верен себе
Перед голосованием на выборах глава Украине пошёл на службу к раскольникам...

На Фанаре вспомнили о канонах
Митрополит Корейский Амвросий заявил о неканоничности решения Русской Православной Церкви учредить митрополичий округ в Азии...

Исламисты напали на христиан на Шри-Ланке
В результате серии взрывов в католических храмах на Пасху погибли 290 человек...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти выдающихся русских государственных деятелей — адмирала А.С.Шишкова и генерал-аншефа А.И.Бибикова...

Конституционный Суд Украины открыл дело о законности переименования религиозных организаций

Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Христос Воскрес! Верить или не верить?»

В Ставропольском крае Церковь открыла центр гуманитарной помощи

В Москве пройдет студенческий пасхальный фестиваль

В Екатеринбурге открылась выставка «Вклад династии Романовых в развитие археологии в России»

В Московской духовной академии прошёл круглый стол Союза журналистов Подмосковья

В Вербное воскресенье на острове Корфу прошел традиционный крестный ход с мощами святителя Спиридона Тримифунтского
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика