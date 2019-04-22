В Вербное воскресенье, 21 апреля 2019 года, после Божественной литургии, на острове Корфу (Керкира) прошел традиционный крестный ход и молебен перед святыми мощами святителя Спиридона Тримифунтского, передает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Эта традиция совершения крестного хода и молебна берет начало в 1630 году. Крестный ход с мощами святителя Спиридона следует по самому длинному пути по городе Корфу в память о чуде св. Спиридона, когда он молился об освобождении острова от чумы, охватившей Корфу и Италию, откуда пришла на греческий остров смертельная болезнь. Вирус, как говорят, распространился в октябре 1629 года.

Согласно преданию, чума прекратилась, когда в Вербное воскресенье после молитвы верующих в церкви св. Спиридона Тримифунтского над ее колокольней возник чудесный свет, похожий на свет от лампы или фонаря, и чума на острове прекратилась. После этого чудесного случая по призыву главы венецианской администрации острова Иоанниса Приулиса 21 июня 1630 г. был установлен крестный ход со святыми мощами святителя Спиридона Тримифунтского в день праздника Входа Господня во Иерусалим.

Во время крестного хода, который длится более трех часов, в нем участвуют все священнослужители Корфу, местные власти и 18 музыкальных оркестров острова.

Перед крестным ходом церкви предоставляют каждому из участвующих в нем прихожан букеты из лавровых листьев в форме креста, которые каждый год художественно заплетают женщины из церковных комитетов.

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