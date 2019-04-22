|Сводка новостей от 22 апреля 2019
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Сегодня Великий Понедельник
Владимир Легойда: Хотелось бы верить, что Владимир Зеленский остановит гонения на Украинскую Православную Церковь
Президентом Украины избран Владимир Зеленский
Порошенко остался верен себе
На Фанаре вспомнили о канонах
Исламисты напали на христиан на Шри-Ланке
Этот день в Русской истории
Конституционный Суд Украины открыл дело о законности переименования религиозных организаций
Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Христос Воскрес! Верить или не верить?»
В Ставропольском крае Церковь открыла центр гуманитарной помощи
В Москве пройдет студенческий пасхальный фестиваль
В Екатеринбурге открылась выставка «Вклад династии Романовых в развитие археологии в России»
В Московской духовной академии прошёл круглый стол Союза журналистов Подмосковья