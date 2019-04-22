28 апреля 2019 года впервые состоится Московский студенческий пасхальный фестиваль, который объединит студентов столичных вузов, сообщает пресс-служба РПУ.

Фестиваль пройдет у стен Российского православного университета на Новой площади. Главная тема фестиваля — возведение новых храмов в Москве. Организатор праздника — Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций. Фестиваль проходит при поддержке Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы.

Цель организаторов — объединить на новой городской фестивальной площадке студентов вузов Москвы, познакомить их с пасхальными и фольклорными русскими традициями, патриотическими и семейными ценностями, привлечь к участию в благотворительных программах.

На Новой площади силами и средствами вузов-участников фестиваля будут организованы и проведены праздничные мероприятия. Состоится благотворительный аукцион в пользу фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», в котором в качестве лотов будут выставлены художественно расписанные пасхальные яйца. Также пройдут следующие мероприятия: конкурс среди студентов московских вузов по росписи двухметровых моделей пасхальных яиц (тема росписи — новопостроенные храмы города Москвы), мастер-классы по церковнославянской каллиграфии и пасхальным орнаментам, викторины по теме «Пасхальные традиции» и тематическая развлекательная программа. Центральным событием станет концерт «Пасха красная» с участием профессиональных исполнителей и самодеятельных коллективов студентов и педагогов московских вузов.

«Пасха — главный праздник в году для христианина. Подготовка к нему и само празднование объединяют все сферы жизни человека радостью о воскресшем Спасителе. Поэтому сегодня мы и организуем студенческий пасхальный фестиваль, чтобы дать возможность всем членам вузовского сообщества Москвы вместе отпраздновать пасхальное торжество. На фестивале вас ждут конкурсы, выступления художественных и музыкальных студенческих коллективов и, конечно, хорошее настроение. Праздничный день завершит вечернее пасхальное богослужение», — рассказал ректор РПУ игумен Петр (Еремеев).

Это первое масштабное мероприятие Консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций. Сообщество вузов было основано в 2018 году Институтом современного искусства (ИСИ), Международным юридическим институтом (МЮИ), Московским финансово-юридическим университетом (МФЮА), Институтом кино и телевидения (ГИТР), Московской международной высшей школой бизнеса (МИРБИС), Российским православным университетом святого Иоанна Богослова (РПУ).

Участники и организаторы фестиваля: Институт современного искусства (ИСИ), Международный юридический институт (МЮИ), Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Институт кино и телевидения (ГИТР), Московская международная высшая школой бизнеса (МИРБИС), Российский православный университет святого Иоанна Богослова (РПУ), Российский новый университет (РосНОУ), Московская международная академия (ММА), Московский социально-педагогический институт (МСПИ), Московский международный университет (ММУ), Институт деловой карьеры (ИДК), Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ).

Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте Российского православного университета св. Иоанна Богослова https://rpu-rf.ru и сайтах других вузов консорциума.

Контактное лицо для представителей СМИ: Анастасия Чувашева, моб. +7 (926) 655-71-37, e-mail: press. rpu@gmail.com.

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