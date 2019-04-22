Русская линия
Сводка новостей от 22 апреля 2019

В Ставропольском крае Церковь открыла центр гуманитарной помощи

Благодаря конкурсу Синодального отдела по благотворительности, направленному на профилактику абортов, в городе Михайловске Ставропольского края открылся центр гуманитарной помощи, сообщает Диакония.Ru.

«Наш центр — это возможность для тех, кто нуждается в помощи, получить все самое необходимое. Но это и возможность для людей, которые хотят помочь другим. Все дороги ведут к храму: дороги тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто хочет помочь, — сказал на церемонии открытия благочинный Михайловского округа протоиерей Михаил Подоситников. — Мы надеемся принести пользу всем, кто живет в нашем городе или приезжает из других городов. Всех будем поддерживать».

Гуманитарный центр заработал при храме Всех Святых в земле Русской просиявших города Михайловска. В центре все нуждающиеся смогут получить одежду, обувь, средства гигиены, канцелярские принадлежности. Благодаря гранту Синодального отдела по благотворительности в центре было установлено новое оборудование. Освятил гуманитарный центр протоиерей Михаил Подоситников.

Гуманитарный центр работает по адресу: Ставропольский край, город Михайловск, ул. Октябрьская, 367 со среды по воскресенье с 10 до 14 часов.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех российских храмах ко Дню защиты детей в 2018 году был организован сбор средств на профилактику абортов и помощь семьям в кризисной ситуации. В рамках специального конкурса Синодальный отдел по благотворительности направил собранные 38 миллионов рублей на проекты помощи женщинам и детям. Одним из таких проектов стал центр гуманитарной помощи в Михайловске.

В общей сложности на собранные средства в 2019 году будут открыты 13 новых приютов для мам, 32 новых центра гуманитарной помощи и 25 других проектов помощи женщинам в кризисной ситуации. Также в этом году смогут расширить свою деятельность 54 уже работающих проектов помощи женщинам.

Русская линия

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