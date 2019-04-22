19 апреля 2019 года в Малом актовом зале Московской духовной академии состоялся круглый стол Союза журналистов Подмосковья «Духовные ценности и современные СМИ». Открывая встречу, собравшихся приветствовал ректор духовной школы архиепископ Верейский Амвросий, сообщает пресс-служба МДА.

«Рад приветствовать вас на семинаре, посвященном духовным ценностям и современным средствам массовой информации. Рад, что данное мероприятие проходит на площадке Московской духовной академии — старейшего учебного заведения России, главной духовной школы нашей Церкви.

Московская духовная академия обучает будущих священнослужителей Русской Православной Церкви, а также руководителей церковных хоров, иконописцев, богословов, искусствоведов, историков, филологов. Обучающиеся здесь девушки и юноши — это будущее нашей Церкви.

В Академии чрезвычайно строгий процесс обучения. Помимо собственно обучения студенты живут христианской жизнью в монастырских условиях, что глубоко преображает прошедших такое обучение молодых людей, помогая им становиться современными учеными, священниками, церковными деятелями, лидерами, способными вести за собой людей. Ведь каждый священник — лидер своего прихода.

Академия стремится войти в список лучших вузов страны в области гуманитарных исследований (классической филологии, истории, философии). Академия — глубоко традиционный и консервативный, но живущий в современном мире вуз. Поэтому Московской духовной академии, несомненно, очень важно работать в направлении связей с общественностью.

Священнослужитель должен расценивать средства массовой информации как амвон. Это место для проповеди, место особой ответственности за свои слова, поскольку их прочтут или услышат тысячи людей. Если с храмового амвона мы обращаемся к сотням людей, молящихся в храме, то на страницах информационных порталов нам внимают десятки и сотни тысяч людей. Это накладывает ответственность даже большую, чем при произнесении проповеди в храмовом пространстве.

К вам, дорогие журналисты, я бы хотел обратиться тоже с пастырским обращением. Вы владеете средствами, способными управлять общественным мнением. Это огромная ответственность. Посредством СМИ, как и любого инструмента, можно делать добро и зло. Можно распространять знания, вдохновляющие идеи и модели для роста, а можно — деструктивную повестку, демотивирующие новости и деструктивную информацию. В ваших руках — тоже образ мыслей и судьбы людей. Современные средства массовой информации открывают колоссальные возможности для добра. Но другая сторона прогресса — и столь же мощные возможности для зла. Делая добро, каждый из нас способен стать руками Божиими в этом мире".

Затем состоялся просмотр фильма, посвященного конкурсу «Верное слово». Елена Черепенина, один из организаторов конкурса, поделилась мыслями о роли журналистики. Она сказала, что современное общество во многом потеряло культуру, а вместе с ней и веру в Бога. В связи с этим она считает, что журналист должен быть идеологом, чтобы через современные СМИ люди вновь обрели жемчужину веры и утраченную культуру.

Затем выступил председатель отдела Московской областной епархии по издательской деятельности и связям со СМИ священник Павел Галушко. В своем обращении к журналистам он сказал, что «наше слово будет убедительно, когда мы сами будем верны Слову». После этого присутствующие стали делиться собственным мнением о роли журналистики в Церкви и о взаимодействии Церкви с общественностью и молодежью. По данной теме выступил студент четвертого курса бакалавриата МДА, чтец Сергей Санаянц.

В завершение круглого стола состоялось награждение призеров конкурса «Верное слово». После этого присутствующие поделились своим опытом с целью повышения профессионального уровня публикаций на духовно-нравственную тематику в светских СМИ.

Русская линия