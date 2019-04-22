Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Кирилла «Христос Воскрес! Верить или не верить?» В Издательстве Московской Патриархии вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Христос Воскрес! Верить или не верить?», сообщает Патриархия.ru. Воскресение Христово — это не просто историческое событие, произошедшее две тысячи лет назад. Оно имеет непосредственное отношение ко всем нам сегодня. Это торжество Божественной правды, любви и мира, это праздник утешения от Господа и надежда всем верующим. Он особенно близок сердцу православного христианина. Предлагаемая читателю книга посвящена этому великому дню, когда, по слову Святейшего Патриарха, «каждый может выбрать путь веры и спасения, путь, следование которому принесет добрые плоды — и во времени, и в вечности». Русская линия





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