21 апреля 2019 года на Украине прошёл второй тур выборов главы государства. В нем приняли участие кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В результате подсчёта голосов сокрушительную победу на выборах одержал Владимир Зеленский. Он набрал около 70%, в то время как Пётр Порошенко всего чуть более 20%. В настоящее время мировые лидеры начали активно поздравлять Зеленского с победой.

Поздравил победителя и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«От имени полноты Украинской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины, — говорится в поздравлении. — Ваша уверенная победа на выборах стала свидетельством большого доверия к Вам со стороны украинского общества. Также это является признаком того, что заявленные Вами приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями нашего народа, который желает нашей Родине единства, мира и процветания, а также искоренение всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства».

Блаженнейший Онуфрий выразил уверенность, что новоизбранный Президент Украины «будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определенного Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий».

«Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской Православной Церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества», — подытожил Предстоятель, пожелав новоизбранному главе государства Божьего благословения на его новом и ответственном пути служения Украине и ее народу.

Русская линия