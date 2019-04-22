В культурно-просветительском центре «Царский» открылась выставка «Вклад династии Романовых в развитие археологии в России», посвященная 160-летию учреждения Императорской археологической комиссии в России, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Как рассказали организаторы выставки, впервые осознанный интерес к археологическим памятникам проявил император Петр I. До сих пор всему миру известна так называемая «Сибирская коллекция Петра». На протяжении XVIII — начала ХХ веков под надзором и попечительством членов Дома Романовых по всей стране проводились археологические раскопки, в конце XIX — начале XX веков появились Императорские Археологические общества, целью которых было изучение памятников древности и собирание археологических коллекций. Некоторые члены Императорской семьи являлись Президентами археологических обществ (например, Великие князья Константин Константинович и Сергей Александрович), некоторые принимали участие в раскопках.

Помимо археологических памятников, на выставке представлен цикл работ члена Союза художников России, председателя секции графики Свердловского отделения Союза художников России Александра Сивкова «Каменная летопись Урала». В своих произведениях автор предпринял попытку художественной интерпретации древнего искусства, отраженного в писаницах. Эти древние изображения животных, человека и абстрактных знаков, нанесенные на скалы и камни естественными красителями встречаются на всех континентах мира. На Урале наиболее известные писаницы, расположены вдоль рек Чусовая, Белая, Исеть, Ирбит, Нейва, Вишера, Тагил и Реж и др.

Заведующая Музеем святой Царской семьи Татьяна Романюк рассказала гостям о представленных на выставке археологических памятниках, которые датируются периодом с 10 тыс. до н. э. и до XV в. н. э. Это изделия из камня, глины, кости и металлов с Урала, из Западной Сибири, Новгородских земель и Крымского полуострова. Александр Викторович Сивков рассказал о своем проекте «Каменная летопись Урала», над которым автор работал около 10 лет. Художник поблагодарил Музей святой Царской Семьи за возможность презентовать свои работы в рамках археологической выставки.

С благодарностью музею за постоянное сотрудничество выступили Александр Викторович Ремезов и Надежда Владимировна Важенина. Художники назвали залы Музея святой Царской семьи одной из самых популярных выставочных площадок в городе.

Выставку посетили гости из мультимедийного парка «Россия — Моя история», сотрудники архивов Свердловской области, Екатеринбургские коллекционеры, члены Союза художников России, выпускники и преподаватели Уральского федерального университета.

Русская линия