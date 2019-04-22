В результате серии взрывов в католических храмах на Пасху погибли 290 человек…

21 апреля, во время празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Шесть из них практически одновременно прогремели около 08:45 местного времени (06:15 мск). Первый произошёл в церкви Святого Антония в районе Кочикаде в Коломбо, второй — в церкви Святого Себастьяна в Негомбо в 30 км севернее столицы, третий — в церкви в Баттикалоа на востоке острова. Кроме того, примерно в это же время взрывы прогремели в столичных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Седьмой взрыв позже произошёл в районе зоопарка, восьмой — в районе Дематагода, сообщает ТАСС.

По последним данным, в результате взрывов погибло 290 человек. Ещё около 500 получили ранения.

В католических костёлах в это время шли пасхальные службы. Среди постояльцев отелей было немало иностранцев, многие из которых прибыли на остров, чтобы отметить Пасху в экзотическом месте. Большинство погибших и пострадавших — местные жители, преимущественно христиане (эту религию исповедуют около 7,5% жителей страны).

Кроме того, военные обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство неподалеку от международного аэропорта Бандаранаике.

Ответственность за серию взрывов в Шри-Ланке взяла не себя одна из исламских группировок «Национальное единение». Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеканал Al Arabia. Никаких данных об этой группировке телеканал не приводит.

AP со ссылкой на криминалистическую службу страны передает, что в атаках участвовали по меньшей мере семь боевиков-смертников.

Записи камер наблюдения в Shangri-La показали, что два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре отеля. Следователи обнаружили в номере этих людей материалы, указывающие на их причастность к исламистам.

Опрошенные The Straits Times эксперты полагают, что ничего не предвещало столь крупномасштабные атаки, а уровень радикализации населения всегда оставался низким.

Как сообщило Agence France Presse, начальник полиции заранее знал о готовящихся терактах в «известных церквях». Иностранные спецслужбы предупредили его, что атаку может готовить экстремистская исламистская группировка, атаковавшая буддийские памятники Шри-Ланки.

Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что власти установили организаторов взрывов.

Задержаны 24 человека по подозрению в причастности к террористическим атакам. Никаких подробностей задержаний не приводится.

В результате восьмого взрыва в столичном районе Дематагода погибли трое полицейских.

Среди погибших не менее 35 иностранцев, сообщило AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Портал News 1st со ссылкой на представителя Национальной больницы в Коломбо сообщил, что среди погибших есть граждане Бангладеш, Дании, Индии, Китая, Марокко, Пакистана, США и Японии. Также известно о восьми погибших гражданах Великобритании.

Австралийские власти подтвердили, что среди погибших есть двое граждан страны; еще двое австралийцев пострадали — это женщины 20 и 50 лет. Ранее СМИ сообщили, что в числе жертв взрывов есть также граждане Нидерландов, Португалии и Турции. Опознание тел продолжается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что среди погибших и пострадавших россиян нет. Она также призвала граждан РФ, находящихся на острове, следить за информацией, которую размещает российское посольство на Шри-Ланке в соцсетях.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил атаку и призвал всех жителей страны «оставаться едиными и сильными». Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сформировал спецкомитет по расследованию серии взрывов. Отчет подготовят в течение двух недель.

Он также объявил о решении с 23 апреля ввести режим ЧП на территории страны.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене. Также осудили атаки премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Патриарх Кирилл выразил президенту Шри-Ланки соболезнования.

Посольство России на Шри-Ланке усилило меры по обеспечению безопасности диппредставительства и его сотрудников.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил произошедшее с нападением на мечети в Новой Зеландии.

Помимо этого, соболезнования родным и близким жертв выразили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп, глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини.

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