Русская Православная Церковь надеется, что после выборов на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь остановятся. Об этом сказал ТАСС в воскресенье руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я не готов оценивать политические последствия, так как они малопредсказуемы. Но я очень надеюсь на прекращение гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь», — отметил глава Синодального отдела.

Похожую позицию занимают и в самой УПЦ. Так митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой защитить украинских верующих от творящегося произвола, сообщает СПЖ.

«Народ рассчитывает на улучшение ситуации в стране после выборов и думает, что Вам, новому Главе государства и Вашей команде действительно удастся достичь положительных результатов в объявленной программе преобразований, — говорится в обращении. — Мы — клирики и верующие Запорожской епархии Украинской Православной Церкви — надеемся, что так необходимые для нашей страны изменения будут реализовываться мирным путем, в интересах простых людей, а не узкой группы набивающих свои карманы толстосумов и упивающихся властью бюрократов. Мы также рассчитываем на то, что с приходом нового главы государства, который позиционирует себя как слуга народа, будут восстановлено действие Конституции и законов, которые гарантируют украинским гражданам неукоснительное соблюдение фундаментальных прав и свобод».

Владыка подчеркнул, что речь в том числе идет о свободе вероисповедания и отсутствии дискриминации по религиозному признаку.

«Ненормально, когда у законных владельцев насильно отбирают их храмы, выставляя на улицу целые общины, — отметил правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ. — Дико, когда при этом избиваются священники и прихожане, даже дети. Страшно, когда с подачи власти выселяются из домов батюшки и их семьи из-за того, что они не желают поддаваться давлению и предавать свою Церковь. Преступно, когда чиновники неправомерно „узаконивают“ подложные протоколы и лишают религиозные общины их законного статуса. Разве это отвечает нормам морали и нашего законодательства? Разве это соответствует стандартам европейского сообщества, об интеграции в которое заявлено на самом высоком государственном уровне? Разве это не раскалывает наше общество и не делает миллионы православных украинцев гражданами „второго сорта“?»

Митрополит Лука выразил надежду, что с приходом нового Президента в Украине прекратится вмешательство государства в дела Церкви, которое уже привело к тому, что «церковный раскол в нашей стране будет сохранятся не то что десятилетия, а возможно даже, столетия. К сожалению, от всех этих интриг пострадали и продолжают страдать простые люди, которых безосновательно записали во „враги народа“ и права которых нарушаются самым бессовестным образом».

Именно поэтому, по мнению владыки, необходимо прекратить попирание Конституции и вернуть политику власти в религиозной сфере в правовое русло. Он подчеркнул, что в УПЦ надеются на восстановление порядка и законности во всей вертикали власти, и что представители государственных органов перестанут организовывать и узаконивать рейдерские захваты храмов, «а те, кто допустил соответствующие правонарушения, понесут справедливое наказание».

«Мы понимаем, что в будущем Вам предстоит столкнуться с многими вызовами и задачами. Однако они будут не только Вашими, но и нашими общими вызовами и задачами. Ведь избрав Вас, украинское общество стало за Вами незримой стеной и молитвенным предстательством, поскольку все мы надеемся на качественные изменения в жизни нашей страны и готовы оказать Вам необходимую поддержку в важных для этого сферах. На Ваши плечи ложится большая ответственность. Возможно, кому-то она покажется неподъемной. Однако необходимо помнить — то, что невозможно человеку, возможно Богу. Пусть Господь хранит Вас и дарует Вам силы, мудрость и поддержку в Вашей будущей деятельности, направленной на служение нашей Родине и нашему народу», — подытожил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Русская линия