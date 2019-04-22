Владимир Легойда: Хотелось бы верить, что Владимир Зеленский остановит гонения на Украинскую Православную Церковь
В Русской Православной Церкви сдержанно комментируют разгромное поражение Петра Порошенко на выборах на Украине…
Русская Православная Церковь надеется, что после выборов на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь остановятся. Об этом сказал ТАСС в воскресенье руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Я не готов оценивать политические последствия, так как они малопредсказуемы. Но я очень надеюсь на прекращение гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь», — отметил глава Синодального отдела.
Похожую позицию занимают и в самой УПЦ. Так митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой защитить украинских верующих от творящегося произвола, сообщает СПЖ.
«Народ рассчитывает на улучшение ситуации в стране после выборов и думает, что Вам, новому Главе государства и Вашей команде действительно удастся достичь положительных результатов в объявленной программе преобразований, — говорится в обращении. — Мы — клирики и верующие Запорожской епархии Украинской Православной Церкви — надеемся, что так необходимые для нашей страны изменения будут реализовываться мирным путем, в интересах простых людей, а не узкой группы набивающих свои карманы толстосумов и упивающихся властью бюрократов. Мы также рассчитываем на то, что с приходом нового главы государства, который позиционирует себя как слуга народа, будут восстановлено действие Конституции и законов, которые гарантируют украинским гражданам неукоснительное соблюдение фундаментальных прав и свобод».
Владыка подчеркнул, что речь в том числе идет о свободе вероисповедания и отсутствии дискриминации по религиозному признаку.
«Ненормально, когда у законных владельцев насильно отбирают их храмы, выставляя на улицу целые общины, — отметил правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ. — Дико, когда при этом избиваются священники и прихожане, даже дети. Страшно, когда с подачи власти выселяются из домов батюшки и их семьи из-за того, что они не желают поддаваться давлению и предавать свою Церковь. Преступно, когда чиновники неправомерно „узаконивают“ подложные протоколы и лишают религиозные общины их законного статуса. Разве это отвечает нормам морали и нашего законодательства? Разве это соответствует стандартам европейского сообщества, об интеграции в которое заявлено на самом высоком государственном уровне? Разве это не раскалывает наше общество и не делает миллионы православных украинцев гражданами „второго сорта“?»
Митрополит Лука выразил надежду, что с приходом нового Президента в Украине прекратится вмешательство государства в дела Церкви, которое уже привело к тому, что «церковный раскол в нашей стране будет сохранятся не то что десятилетия, а возможно даже, столетия. К сожалению, от всех этих интриг пострадали и продолжают страдать простые люди, которых безосновательно записали во „враги народа“ и права которых нарушаются самым бессовестным образом».
Именно поэтому, по мнению владыки, необходимо прекратить попирание Конституции и вернуть политику власти в религиозной сфере в правовое русло. Он подчеркнул, что в УПЦ надеются на восстановление порядка и законности во всей вертикали власти, и что представители государственных органов перестанут организовывать и узаконивать рейдерские захваты храмов, «а те, кто допустил соответствующие правонарушения, понесут справедливое наказание».
«Мы понимаем, что в будущем Вам предстоит столкнуться с многими вызовами и задачами. Однако они будут не только Вашими, но и нашими общими вызовами и задачами. Ведь избрав Вас, украинское общество стало за Вами незримой стеной и молитвенным предстательством, поскольку все мы надеемся на качественные изменения в жизни нашей страны и готовы оказать Вам необходимую поддержку в важных для этого сферах. На Ваши плечи ложится большая ответственность. Возможно, кому-то она покажется неподъемной. Однако необходимо помнить — то, что невозможно человеку, возможно Богу. Пусть Господь хранит Вас и дарует Вам силы, мудрость и поддержку в Вашей будущей деятельности, направленной на служение нашей Родине и нашему народу», — подытожил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Владимир Легойда: Хотелось бы верить, что Владимир Зеленский остановит гонения на Украинскую Православную Церковь В Русской Православной Церкви сдержанно комментируют разгромное поражение Петра Порошенко на выборах на Украине...