Вторгнувшись на каноническую территорию Русской Православной Церкви на Украине и поправ всякий канонический порядок признанием украинских раскольников, Фанар продолжает считать, что все остальные Поместные Православные Церкви должны строго следовать всем каноническим предписаниям.

Не секрет, что Константинопольский Патриархат многие годы пытается добиться от Поместных Церквей того, чтобы они передали все свои храмы и приходы в неправославных странах Вселенскому Патриарху, а сами ограничили свою власть только общепризнанной канонической территорией. Однако, передавать свои приходы в Европе и Азии Фанару ни одна Поместная Церковь не желает. Более того, теперь, когда Патриарх Варфоломей продемонстрировал своё истинное отношение к канонам, этого точно никто не будет.

Что касается Русской Православной Церкви, то она, напротив, приняла решение не ограничивать себя и объявила о создании своих Экзархатов в Западной Европе и Азии, в том числе и в Корее.

Представитель Константинопольского Патриархата в Южной Корее митрополит Корейский Амвросий негативно прокомментировал это решение, назвав его «попранием церковных канонов и подрывом православного единства», сообщает официальный сайт Константинопольского Патриархата.

«Недавний акт Московского Патриархата в Корее, а также в других частях Дальнего Востока, Восточной Азии, Европы и Латинской Америки полностью аномален и противоречит православной экклезиологии и канонической традиции», — заявил владыка Амвросий, добавив, что активизацию в Корее Москва готовила давно.

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