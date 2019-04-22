Русская линия
Сводка новостей от 22 апреля 2019

Конституционный Суд Украины открыл дело о законности переименования религиозных организаций

Постановлением коллегии судей Конституционного Суда Украины открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины» О свободе совести и религиозных организациях «относительно названия религиозных организаций (объединений), входящих в структуры (которые является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признанным таким, что осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины» от 20 декабря 2018 г. № 2662-VIII. Соответствующее сообщение было опубликовано 19 апреля 2019 на официальном сайте Суда, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Юридического отдела УПЦ.

Дело готовится к рассмотрению на пленарном заседании Палаты Суда.

«То, что Конституционный Суд Украины открыл производство по делу о переименовании религиозных организаций является хорошим известием и говорит о том, что он начал рассматривать это дело, — отметил Председатель Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя данное решение. — Ведь мы неоднократно заявляли, что закон № 2662-VIII от 20 декабря 2018 г. (о переименовании) не только был принят с нарушениями, а также не соответствует основному закону государства — Конституции Украины. Государство не вправе принуждать Церковь менять свое название, даже с помощью закона. Надеемся, что Конституционный Суд Украины восстановит законность, защитит право на наименование всех религиозных организаций Украины и поставит точку в этом вопросе».

Ранее, 5 апреля, Окружной административный суд города Киева постановил признать действия Председателя Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными в отношении принятия Верховной Радой Украины вышеупомянутого законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины» «О свободе совести и религиозных организациях».

Законопроект спикер парламента, вопреки требованиям Регламента поставил на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата — принудительного переименования Украинской Православной Церкви.

Русская линия

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Конституционный Суд Украины открыл дело о законности переименования религиозных организаций

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