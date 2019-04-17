Русская линия
Сводка новостей от 17 апреля 2019

Украинские раскольники приняли участие в Литургии в афонском монастыре Ксенофонт
Делегация во главе с «митрополитом» Луцким Михаилом приехала на Святую Гору, где их принял ксенофонтский игумен Алексий…

Делегация украинских раскольников в афонском монастыре КсенофонтОдин из активных участников украинского раскола, «митрополит» УПЦ КП Михаил, который был одним из кандидатов в главы новосозданной «ПЦУ», в сопровождении десяти паломников посетил Святую Гору Афон, сообщает «Ромфея.Новости».

По данным греческого издания, делегация «ПЦУ» посетила здание Священного Кинота и несколько монастырей на Афоне, однако какие обители согласились принять раскольников, не сообщается.

Скорее всего, представители «ПЦУ» не афишировали свою принадлежность, когда посещали афонские монастыри, и поэтому указывать, какие обители их приняли не стали, дабы не получить в ответ опровержение этой информации.

Украинские раскольники поют гимн Украины на АфонеЕдинственно, что точно известно — это то, что раскольников радушно приняли в монастыре Ксенофонт, где ранее они уже совершали богослужение. «Митрополит» Луцкий Михаил также совершил Божественную литургию в ксенофонтовом монастыре, после чего поблагодарил игумена этого греческого монастыря отца Алексия, присутствовавшего на интронизации митрополита Епифания в Киеве.

Не обошлась эта поездка и без привычной для раскольников демонстрации украинского национализма. «Митрополит» Михаил и паломники, держа в руках украинские флаги, спели на Афоне государственный гимн Украины.

В планах раскольников также посетить монастыри Метеоры, а также церковь святого Димитрия в Салониках.

Русская линия

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Украинские раскольники приняли участие в Литургии в афонском монастыре Ксенофонт
Делегация во главе с «митрополитом» Луцким Михаилом приехала на Святую Гору, где их принял ксенофонтский игумен Алексий...

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