15 апреля 2019 года на площади перед Корецкой районной государственной администрацией состоялось молитвенное стояние клириков Корецкого благочиния Ровенской епархии и верующих Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Несколько сотен православных Крестным ходом пришли от Свято-Никольского храма под стены госучреждения, чтобы выразить своё недовольство вмешательством местных чиновников в церковные дела, что привело к ужасному конфликту в селе Копыт.

Тем не менее, как сообщил епископ Дубенский Пимен, чиновники не видят никаких проблем в сложившейся ситуации.

«Когда к нам вышел председатель РГА Сергей Черний, то сказал, что в Копыто всё происходило в правовом поле, согласно закону. Опираясь на решения председателя Ровенской ОГА Муляренка, который вызывающе упразднил ряд наших общин, в т. ч. и в селе Копыто, чиновник из района отгородился от людей этой бумагой и даже слушать ничего не захотел», — рассказал викарий Ровенской епархии.

Как отметил владыка, на прямые вопросы о том, как можно назвать то, что священников и верующих УПЦ бьют при так называемых «законных переводах» храмов, как в райгосадминистрации, так и в полиции уходя от ответа.

«Я пытался говорить с начальником полиции по этому поводу, — сообщил епископ Пимен. — Но он, как и чиновники, пытается уклоняться от этой темы. По его версии, это была толкотня, людей не били. И это несмотря на то, что у верующих остались побои, женщины снимали побои — есть зарегистрированные факты».

Верующие Корецкого благочиния оставили в приёмной администрации обращения с требованием к председателю Корецкой РГА принять меры и не допустить церковных конфликтов в селе Устье и Казак, ведь на официальном ресурсе Ровенской ОГА уже обнародовано распоряжение Муляренка об отмене религиозных общин УПЦ в этих селах.

«Мы также возмущены тем, что в селах Казак и Устье, распоряжением председателя Ровенской областной государственной администрации от 12 апреля 2019 года, без ведома настоятелей и приходских советов, состоялась перерегистрация уставов религиозных общины Украинской Православной Церкви».

«Ради избежания конфликта, Вы, как руководитель Корецкого района, можете применить превентивные меры по селам, где возможны церковные противостояния, ведь обеспечение мира в регионе, которым вам доверили управлять, входит в ваши должностные обязанности», — говорится в обращении.

Русская линия