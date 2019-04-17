Русская линия
Сводка новостей от 17 апреля 2019

Владимир Легойда: Пожар в соборе Парижской Богоматери — великая трагедия для всех христиан
В Русской Православной Церкви выступили со словами поддержки французских католиков, которых постигла беда…

Горит Нотер-Дам де Пари«Пожар в соборе Парижской Богоматери — великая трагедия, которая не оставила равнодушными православных верующих в России», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, слова которого приводит портал журнала «Фома».

«Жестокая примета времени: возможность наблюдать онлайн как огонь пожирает жемчужину европейской архитектуры, и в то же время понимать своё бессилие и неспособность хоть чем-то помочь. Хочется выразить слова поддержки сегодня всему католическому миру и всем французам. Мы молимся и благодарим Бога, что великие святыни, хранившиеся в соборе, остались невредимыми», — отметил Владимир Легойда.

В свою очередь, замглавы Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви протоиерей Николай Балашов обратил внимание, что пожар случился, когда «на Западе шёл первый день Страстной недели», сообщает ТАСС.

«Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам ещё предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями», — прокомментировал священник случившееся в Париже.

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