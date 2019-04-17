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Сводка новостей от 17 апреля 2019

Социальному центру Святителя Тихона исполняется три года

16 апреля социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре отметил третий день рождения. На празднике всем желающие ознакомились с направлениями Центра, пообщались с кураторами и узнали о планах организации на ближайшее время, сообщает Православие.Ru.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре проводит работу в нескольких направлениях, среди которых организация доставки гуманитарной помощи в регионы России, работа в хосписах, психоневрологических больницах, помощь детским домам и детям заключенных в колониях, поддержка многодетных семей, опека пожилых людей.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре создан по благословлению наместника Епископа Парамона. Социальный центр помогает социально-незащищенным слоям населения и реализует значимые проекты на территории Донского района, и в нескольких регионах России. В 2018 году Центр получил премию «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает».

Проекты и программы Социального Центра Святителя Тихона:

Наставнический центр «Донской» — добровольцы опекают детей в психиатрических больницах Москвы и Московской области — более 100 детей.

«Социальная экскурсия» — образовательная прогулки по территории Донского монастыря для воспитанников детских домов и школ-интернатов и пациентов ПНИ Москвы и области.

Психологическая и юридическая службы — бесплатные консультации (в центре постоянно работают 4 юриста и 2 психолога).

Клуб многодетных семей — духовная, психологическая, юридическая, продовольственная и материальная поддержка.

Школа общественного действия — еженедельное обучение добровольцев Москвы и Московской области. Практика для студентов социальных курсов и помощь в написание курсовых работ, диссертации для студентов социальных Вузов.

Клуб пожилых прихожан «Надежда» при храме Серафима Саровского. Духовная и материальная поддержка продуктовыми наборами. Сбор участников клуба каждую последнюю субботу месяца, в клуб входит 44 человек пожилого возраста.

Клуб анонимных алкоголиков, который посещает около 300 человек.

Футбольный клуб" Донской" – провели 10 футбольных матчей с воспитанниками подростковой колонии г. Алексин.

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