Социальному центру Святителя Тихона исполняется три года

16 апреля социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре отметил третий день рождения. На празднике всем желающие ознакомились с направлениями Центра, пообщались с кураторами и узнали о планах организации на ближайшее время, сообщает Православие.Ru.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре проводит работу в нескольких направлениях, среди которых организация доставки гуманитарной помощи в регионы России, работа в хосписах, психоневрологических больницах, помощь детским домам и детям заключенных в колониях, поддержка многодетных семей, опека пожилых людей.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском монастыре создан по благословлению наместника Епископа Парамона. Социальный центр помогает социально-незащищенным слоям населения и реализует значимые проекты на территории Донского района, и в нескольких регионах России. В 2018 году Центр получил премию «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает».

Проекты и программы Социального Центра Святителя Тихона:

Наставнический центр «Донской» — добровольцы опекают детей в психиатрических больницах Москвы и Московской области — более 100 детей.

«Социальная экскурсия» — образовательная прогулки по территории Донского монастыря для воспитанников детских домов и школ-интернатов и пациентов ПНИ Москвы и области.

Психологическая и юридическая службы — бесплатные консультации (в центре постоянно работают 4 юриста и 2 психолога).

Клуб многодетных семей — духовная, психологическая, юридическая, продовольственная и материальная поддержка.

Школа общественного действия — еженедельное обучение добровольцев Москвы и Московской области. Практика для студентов социальных курсов и помощь в написание курсовых работ, диссертации для студентов социальных Вузов.

Клуб пожилых прихожан «Надежда» при храме Серафима Саровского. Духовная и материальная поддержка продуктовыми наборами. Сбор участников клуба каждую последнюю субботу месяца, в клуб входит 44 человек пожилого возраста.

Клуб анонимных алкоголиков, который посещает около 300 человек.

Футбольный клуб" Донской" – провели 10 футбольных матчей с воспитанниками подростковой колонии г. Алексин.

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