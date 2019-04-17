Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним принял участие в церемонии, посвященной 104-й годовщине Геноцида армян…
14 апреля 2019 года в актовом зале Афинского военного музея в присутствии Архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима состоялась церемония, посвященная 104-й годовщине Геноцида армян, сообщает агентство «Ромфея».
Целью мероприятия было празднование «Дня памяти жертв Геноцида армян в Турции в 1915 году».
В качестве приглашенного докладчика выступил публицист Никос Хаджиниколау. С приветственной речью выступили представители префектуры Аттики, главы парламента и правительства Греции, а также посол Армении в Греции Фадей Чарчоглян и делегат армянской молодежи Греции.
После выступления Никоса Хаджиниколау последовало художественное представление Армянской культурной ассоциации имени Хамазкаяна и выступление актрисы Кристины Алексанян.
Празднование завершилось возложением венков к памятнику Неизвестному солдату.
Как известно, греки и армяне — это народы, которые наиболее пострадали от действий турок, а потому (даже несмотря на различия в вероисповедании) эти два древних народа очень близки друг другу.
Общее горе, как известно, объединяет, а потому нет ничего удивительного, что Предстоятель Элладской Православной Церкви лично принял участие в мемориальных торжествах, посвящённых памяти погибших армян.
Напротив, дружба нынешних российских властей с турками отдаляет греков от Москвы, которые весьма критически относятся к тому, что Россия помогает вооружать их извечных врагов (речь идёт об С-400).