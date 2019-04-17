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Сводка новостей от 17 апреля 2019

Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил панихиду в годовщину кончины настоятельницы Флоровского монастыря г. Киева игумении Антонии (Филькиной)

16 апреля 2019 года, в годовщину кончины настоятельницы Вознесенского Флоровского монастыря игумении Антонии (Филькиной), Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил панихиду на ее могиле, сообщает официальный сайт УПЦ.

Его Блаженству сослужили архиепископ Нежинский и Прилукский Климент и духовенство Флоровского монастыря. О упокоении почившей настоятельницы также молились сестры обители во главе с игуменией Евлампией.

После заупокойного богослужения Блаженнейший митрополит Онуфрий поклонился святыням обители и ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работами, которые ведутся в монастыре.

Настоятельница Свято-Вознесенского Флоровского монастыря игумения Антония (Филькина) родилась 27 сентября 1934 в селе Бояны Брянской области. В 1952 году пришла на послушание во Флоровский монастырь и всю свою жизнь посвятила этой обители. Особой заботой матушки Антонии были дела милосердия. С ее благословения Флоровский монастырь обильно благотворил больницам, детским домам, тюрьмам и многим нуждающимся. Годы ее игуменства (1985−2018) стали периодом расцвета обители после десятилетий атеистического лихолетья.

Игумения Антония (Филькина) отошла ко Господу 16 апреля 2018 года после продолжительной болезни.

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Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил панихиду в годовщину кончины настоятельницы Флоровского монастыря г. Киева игумении Антонии (Филькиной)
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