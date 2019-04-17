|Сводка новостей от 17 апреля 2019
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Социальному центру Святителя Тихона исполняется три года
Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Онуфрий поддержали французов
Владимир Легойда: Пожар в соборе Парижской Богоматери — великая трагедия для всех христиан
Избиение верующих УПЦ в селе Копыто украинские чиновники назвали «давкой»
Украинские раскольники приняли участие в Литургии в афонском монастыре Ксенофонт
Монахи Эсфигмена получили тюремные сроки за отказ выселяться из обители
В Греции почтили память армян, замученных турками
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл провел совещание по развитию Общества русской словесности
В храмах Екатеринбурга прошла благотворительная акция помощи бездомным «С миру по нитке»
В Свято-Тихоновском университете открылась фотовыставка о жизни священника в малых городах
Духовные образовательные организации смогут вести обучение на новых условиях