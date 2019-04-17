Русская линия
Сводка новостей от 17 апреля 2019

Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Онуфрий поддержали французов
Предстоятели Русской и Украинской Православных Церквей выразили соболезнования в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери…

Патриарх Кирилл и митрополит ОнуфрийСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание архиепископу Парижскому Мишелю Опети в связи с пожаром, произошедшим в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года, сообщает Патриархия.ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил глубокую печаль в связи с разрушительным пожаром, нанесшим «огромный ущерб собору Парижской Богоматери — чтимой святыне Римско-Католической Церкви во Франции».

«Сопереживаю Вам, Вашей пастве и всем, кому дорог этот шедевр христианского храмового зодчества, занимающий особое место среди памятников архитектуры всемирного культурного наследия», — отмечается в послании Святейшего Патриарха Кирилла.

«Возношу молитвы ко Господу, дабы Он помог преодолеть последствия пожара и в скором времени восстановить собор в былом благолепии. Надеюсь, что совместные усилия Церкви, государства и всех неравнодушных людей увенчаются успехом», — заключил Святейший Владыка.

В свою очередь Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем письме к послу Французской Республики в Украине госпоже Изабель Дюмон выразил сожаление по поводу случившейся трагедии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«С грустью получил известие о пожаре в одном из самых известных христианских соборов мира — Соборе Парижской Богоматери. <…> Прошу принять наши соболезнования, а также искренние пожелания, чтобы Ваша страна не только отстроила и обновила этот величественный собор, но продолжала обновляться духовно», — говорится в письме.

Предстоятель добавил, что «этот Собор на протяжении многих веков был свидетельством христианской веры, видимым воплощением той духовной силы, которая создала европейскую цивилизацию».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил надежду, что эта трагедия и тяжёлое испытание ещё больше сплотит верующих граждан Франции и все французское общество.

Собор Парижской Богоматери — один из главных символов столицы Франции, место хранения великих христианских святынь: Тернового венца Спасителя, части Животворящего Креста Господня и Гвоздя из Креста. По последним данным, главные святыни при пожаре не пострадали.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Онуфрий поддержали французов
Предстоятели Русской и Украинской Православных Церквей выразили соболезнования в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери...

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