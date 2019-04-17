Русская линия
Сводка новостей от 17 апреля 2019

В храмах Екатеринбурга прошла благотворительная акция помощи бездомным «С миру по нитке»

В храмах города Екатеринбурга прошла традиционная благотворительная акция Православной службы милосердия «C миру по нитке». В ходе акции у храмов города собирали теплые вещи и денежные пожертвования для бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В акции приняли участие десять храмов Екатеринбурга: храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца, храм в честь Преображения Господня, Крестовоздвиженский мужской монастырь, храм святого равноапостольного Князя Владимира, Благовещенский храм (святых Божьих строителей) в Академическом, собор Успения Пресвятой Богородицы, кафедральный собор Иоанна Предтечи, Храм-на-Крови, храм во имя иконы Божией Матери «Казанская», храм во имя святителя Николая Чудотворца.

«В начале апреля прошла традиционная благотворительная акция по сбору вещей для бездомных „С миру по нитке“. Не каждый готов лично помочь бездомному, но любой желающий мог поучаствовать в судьбах этих людей через нашу уже традиционную акцию. На призыв принять участие в этой акции в Екатеринбурге откликнулось очень много желающих. К нам присоединились новые храмы-участники, и вместо шести площадок у нас было десять; откликнулись 20 помощников-добровольцев из Православной службы милосердия. Радуют итоги: в этот раз мы собрали шесть кубометров теплой одежды для бездомных, а также 112 291 рубль», — рассказал Константин Бунин, руководитель службы помощи людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии.

«Люди стали теплее и отзывчивее по отношению к бездомным. Проблемы этих нуждающихся в помощи людей многих не оставляют равнодушными. Собранные средства будут направлены для оказания помощи бездомным и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — отметил Константин Евгеньевич.

Православная Служба милосердия Екатеринбургской епархии благодарит настоятелей храмов, привлекших своих прихожан к активному участию в акции, неравнодушных екатеринбуржцев и добровольцев, чьими усилиями удалось получить такой замечательный результат.

Русская линия

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В храмах Екатеринбурга прошла благотворительная акция помощи бездомным «С миру по нитке»

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