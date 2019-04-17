Госдума приняла закон, наделяющий духовные учебные заведения правом реализовывать программы среднего профессионального и высшего образования, а также дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, делаться это будет с согласия соответствующей централизованной религиозной организации либо уполномоченного централизованной религиозной организацией руководящего или координирующего органа.

При этом данные организации, «реализующие образовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов или дополнительные профессиональные программы и программы профессионального обучения», будут выдавать обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию или итоговую аттестацию, документы об образовании или о квалификации в соответствии с законом об образовании.

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