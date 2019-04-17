16 апреля в Москве в Историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ «Соборная палата» открылась выставка «Жизнь жительствует. Священник в малых городах». На фотовыставке представлено около 70 работ фотографа Сергея Пронина и исследовательские материалы учёных, сотрудников Лаборатории «Социология религии» ПСТГУ, сообщает пресс-служба ПСТГУ.

Фотовыставка включает три тематические зоны, посвящённые разным аспектам служения священнослужителей в малых городах: «Партнерский приход», «Жизнь не для себя», «Священник везде». Цель выставки — обратить внимание общества на роль священника в организации жизни малого города.

«На фоне общей подавленности, оттока населения, неустроенности жизни в российской глубинке, священник оказывается тем человеком, который может собрать вокруг себя конструктивные силы посёлка, вдохнуть в него новую жизнь, как духовную, так и общественную. По долгу своего служения священник оказывается везде: в школах, больницах, на официальных мероприятиях, в домах своих прихожан. Проживая свою жизнь не для себя, а для других, он оживляет всё окружающее», — подчеркнула куратор выставки Эльга Канаева.

По её словам, исследования, проведённые в ПСТГУ, показали, что лучше всего это удается священникам, которые заботятся об устройстве сплочённой общины, поддерживают инициативы прихожан и приветствуют самоорганизацию, а не замыкают все задачи на себе.

На церемонии открытия выступили сотрудники Лаборатории и Православного Свято-Тихоновского богословского института. Проректор ПСТБИ и руководитель Лаборатории протоиерей Николай Емельянов сообщил о направлениях исследований, проводимых в научном центре «Социология религии» и о том, почему эти исследования важны для подготовки будущих священников. Кроме этого, отец Николай рассказал о цивилизационном сдвиге, который совершило христианство, о его последствиях и дальнейшем участии в нём христиан.

С приветственным словом также выступили научный сотрудник Лаборатории Татьяна Крихтова, заведующий Практическим отделом ПСТБИ чтец Кирилл Алексин, священник из малого города Нижегородской области протоиерей Арсений Ерзаулов и автор фотопроекта Сергей Пронин. Фотограф поделился впечатлениями об участии в работе исследователей и рассказал о том, как родилась и трансформировалась идея выставки, как за унылой серостью будней в малом городе ему удалось увидеть действительную жизнь.

Выставка открыта для свободного посещения до 16 мая по предварительной регистрации на сайте: https://pstgu.timepad.ru/event/956 634/. С собой иметь паспорт.

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