Монашествующие Эсфигмена, которые уже многие годы не поминают Патриарха Варфоломея за его экуменизм и отказываются освобождать обитель, были приговорены к шестимесячному тюремному заключению с трехлетней отсрочкой, сообщает «Ромфея.Новости».

Информацию об этом распространила новая община Эсфигмена, которая обратила внимание, что старые монахи незаконно освобождаются от НДС, притворяясь регулярной администрацией монастыря, используя название и печать святого монастыря Эсфигмена.

При этом монашествующие, отказавшиеся поминать Патриарха Варфоломея, именуются не иначе, как скваттерами, то есть незаконными захватчиками чужого имущества.

В новом Эмфигмене сетуют, что проживающие в обители монахи «незаконно получают экономические выгоды, не платя должный налог, который платит каждый греческий гражданин».

Здесь подчёркивают, что «никто не имеет права пользоваться освобождением от НДС как афонец, за исключением тех, кто имеет на это законное право, — православных монахов, которые зарегистрированы в монашеских списках монастырей Афона и законно проживают, либо в них, либо в их кельях».

«Жители главного здания Свято-Эсфигменуского монастыря — не монахи Афона, а обычные скваттеры. Они не имеют права ни оставаться на Афоне, ни являться в качестве монахов Афона или монастыря Эсфигмен, согласно решениям Афона и греческого правосудия», — говорится в заявлении.

«Святой монастырь Эсфигмен ещё раз выражает доверие к греческому правосудию и убеждён, что его решения, принятые с Божьей помощью, будут, наконец, реализованы греческим государством», — отмечается в документе.

Впрочем, очень сомнительно, что монахов Эсфигмена, на стягах которых находится надпись «Православие или смерть», сможет напугать тюремный срок в 6 месяцев, и они добровольно покинут обитель. Прежние попытки выселить их из монастыря силой оказались безуспешными и показали, что монахи, отказывающиеся подчиняться Патриарху Варфоломею, готовы обороняться до последнего. Жёсткие заявления нового Эсфигмена в адрес старой монашеской общины лишь накаляют ситуацию и не соответствуют мирному духу афонской жизни.

Здесь же стоит сказать, что новый Эсфигмен стал одним из немногих монашеских общин, которые приняли у себя делегацию «ПЦУ». В связи с этим обращает на себя внимание, что монашествующие новой общины снисходительно относятся к украинским раскольникам, но крайне жёстко себя ведут по отношению к своим бывшим собратьям, которые отказываются покидать обитель.

Русская линия