16 апреля 2019 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялось совещание по развитию Общества русской словесности, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В совещании приняли участие: председатель Патриаршего совета по культуре, ответственный секретарь Общества русской словесности митрополит Псковский и Порховский Тихон; министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов; ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров В.А. Садовничий; ректор Московского педагогического государственного университета, президент Евразийской ассоциации педагогических университетов А.В. Лубков; проректор — начальник Управления по работе с талантливой молодежью Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков Российской Федерации Т.В. Кортава; руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре М.Х. Паласио; первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков.

Участники совещания сообщили о том, что было сделано за три года деятельности Общества русской словесности.

В ходе собрания участниками был предложен целый ряд направлений дальнейшей работы Общества русской словесности совместно с Министерством просвещения, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Московским педагогическим государственным университетом. Все эти предложения должны быть обсуждены на Съезде Общества русской словесности, который пройдет осенью этого года.

О нынешних результатах работы Общества русской словесности рассказал глава Рособрнадзора С.С. Кравцов:

«За три года изменен формат проведения Единого государственного экзамена. Были исключены вопросы, предполагавшие выбор ответа из предложенных нескольких вариантов, увеличено число творческих заданий.

Во-вторых, по предложению Патриарха, по итогам обсуждения с педагогическим сообществом в школьную практику наконец возвращена хорошо зарекомендовавшая себя еще в советское время практика устного экзамена (для выпускников девятых классов), что должно стимулировать чтение школьниками художественной литературы и развитие устной речи.

В-третьих, подготовлен список обязательных литературных произведений для изучения в школе. О необходимости возвращения важнейших произведения русской литературы в учебную программу Святейший Владыка говорил еще на I съезде Общества русской словесности. Совместными усилиями Министерства просвещения, Рособрнадзора, Общества русской словесности подготовлены и проходят обсуждение новые стандарты, которые знаменуют возвращение к традиционным для России принципам педагогики и словесности.

В-четвертых, проведена большая работа по анализу учебников русского языка и литературы. О проблеме низкого уровня учебных пособий также говорилось на I съезде Общества. К настоящему времени принят новый федеральный перечень учебников, из которого исключены пособия, содержавшие серьезные ошибки — как формальные, так и содержательные.

Обществу русской словесности, Министерству просвещения, Рособрнадзору, педагогическим вузам предстоит еще многое сделать, для того чтобы гуманитарное образование соответствовало высочайшему уровню педагогических традиций России. Но уже сейчас наблюдается пусть небольшая, но позитивная динамика, в частности, постепенно возвращается интерес к чтению русской классической литературы. Необходима дальнейшая работа и с педагогами, и с учениками, а также совершенствование методик преподавания, с тем чтобы эту тенденцию сохранить и закрепить".

Общество русской словесности, призванное объединить усилия государства, ученых, преподавателей, деятелей искусства и любителей словесности по сохранению и изучению русского языка и литературы, было создано в марте 2016 года. Председателем Общества русской словесности был избран Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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