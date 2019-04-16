Русская линия
Сводка новостей от 16 апреля 2019

Владимир Легойда посетил Ватикан
Русская Православная Церковь намерена координировать свою деятельность в информационной и общественной сфере в Европе с Ватиканом…

Владимир Легойда10−13 апреля 2018 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил Ватикан с целью установления контактов по линии взаимодействия Католической Церкви в информационной и общественной сфере. Визит проводился при содействии Посольства России в Ватикане, сообщает Благовест-инфо.

«Цель моего визита — встреча с коллегами из профильных подразделений Ватикана. В мои задачи входит ознакомление с тем, как в Ватикане построена соответствующая работа», — рассказал В. Легойда.

По словам Легойды, особенно продуктивным оказалось его общение с Паоло Руффини, занимающим в Римско-Католической церкви пост префекта Папской Дикастерии по коммуникациям, сфера деятельности которой предметно пересекается с Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Мы обменялись мнениями о том, что происходит в мире медиа, как надо выстраивать диалог с обществом, договорились о постоянном взаимодействии. Мы установили очень хороший контакт», — резюмировал представитель Церкви.

В программу визита вошла также встреча с председателем Папского совета по христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, в рамках которой стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Русской Православной Церкви с Ватиканом в сферах, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, В. Легойда провёл творческую встречу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Риме, в ходе которой он рассказал об опыте христианского свидетельства в современном медиапространстве, поделился личным опытом взаимодействия с аудиторией в пространстве телевидения и социальных медиа, представил собравшимся свои книги, а также рассказал о своей преподавательской деятельности в МГИМО.

На встрече в Российском центре науки и культуры присутствовал посол Российской Федерации в Ватикане и при Мальтийском ордене А. Авдеев, представители дипломатического корпуса, клирики и прихожане храма святой великомученицы Екатерины в Риме, журналисты. Представитель Церкви ответил на вопросы собравшихся.

В ходе визита В. Легойда также провел ряд встреч с руководителями других структур Католической церкви, в частности, с руководителем Пресс-службы Ватикана, пресс-секретарем Папы Франциска Алессандро Джизотти, редактором информационного портала «Vatican news» Андреа Торниелли, а также с представителями итальянской общественной церковной ассоциации мирян «Община св. Эгидия».

В завершение своего пребывания в Риме В. Легойда встретился с послом России в Ватикане А. Авдеевым и дал интервью ватиканскому изданию «Vatican Insider».

Русская линия

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