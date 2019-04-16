Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства пояснил свои слова о том, почему настоящие мужчины в России остались только в спецназе…

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «настоящие мужики» в России остались только в спецназе, чем вызвал волну критики в российских СМИ, однако не стал отказываться от своих слов, сказанных во время общения со сотрудниками МЧС.

В эфире радио «Говорит Москва» отец Димитрий пояснил, что к такой ситуации приводят массовые аборты и нежелание большинства российских женщин рожать детей.

«У нас большинство семей — однодетные. А настоящие мужчины растут только в конкурентной борьбе. Чтобы полноценные были мужчины в стране, должно быть пять детей. Минимум. Это национальная трагедия, что наши женщины не хотят рожать. Исправлять нужно сознание наших женщин, которым внушил какой-то враг, что не надо нищету разводить, а надо делать аборты. И вот они прекрасно убивают Суворовых, Кутузовых, Гагариных. Остаётся, что остаётся», — заявил священник.

«А спецназ воспитывает определённые качества. Там всё время борьба, соревнования. И они навёрстывают. А так обычно мужчины очень слабые, они бросают своих жён, детей, они не способны на такие трудности. У нас они вялые. Как выпил — и уснул. Они устают, они маменькины сынки. Страна маменькиных сынков. Они не способны учиться», — отметил отец Димитрий.

Глава Патриаршей комиссии посетовал, что в армии также сейчас ощущается нехватка «настоящих мужчин», поэтому власти вынуждены прибегать к особым мерам. «В армии вот сейчас Владимир Владимирович сказал, будем профессионалов брать. Потому что эти юноши не способны. Есть, конечно, отдельные звёздочки, которые горят на тёмном небосклоне, но, как правило, генетика тут не справляется. Нужно воспитание, причём семейное. А семья у нас разрушена. У половины парней отцов нет. Ну какие будут они мужчины? Вот такие и есть. Называются додики».

Русская линия