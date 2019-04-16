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Сводка новостей от 16 апреля 2019

Терновый венец Спасителя вынесли из горящего собора Нотр-Дам в Париже

Терновый венец Спасителя, хранившийся в соборе Парижской Богоматери, удалось вынести из охваченного огнем здания. Об этом заявил настоятель собора, епископ Патрик Шове, передает Милосердие.Ru со ссылкой на Le Soir.

По словам священнослужителя, удалось спасти и значимую для французов реликвию — одежду Людовика Святого, также находившуюся в соборе.

«Священные предметы хранятся в ризнице — в этом случае обычно нет риска, что эти вещи могут пострадать при пожаре», — рассказал ранее представитель прихода Андре Фино.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля в верхней части здания. По предварительным данным, его причиной стали проводившиеся там ремонтные работы. Огнем уничтожен шпиль собора, рухнула его крыша. По сведениям СМИ, сотни людей молятся в центре Парижа недалеко от горящего храма. Архиепископ французской столицы приказал звонить в колокола по всем парижским католическим церквям. В соцсетях запустили тег #prayfornotredame.

«На Западе сейчас первый день Страстной недели. Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями», — прокомментировал ТАСС случившееся в Париже замглавы Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви протоиерей Николай Балашов.

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Терновый венец Спасителя вынесли из горящего собора Нотр-Дам в Париже
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