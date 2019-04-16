|Сводка новостей от 16 апреля 2019
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Страшное предзнаменование для всей Европы
Святейший Патриарх Кирилл: С точки зрения канонов деяние Патриарха Варфоломея на Украине ничтожно. Украинские раскольники по-прежнему остаются безблагодатным сообществом
Протоиерей Димитрий Смирнов: Аборты и нежелание российских женщин «плодить нищету» превратили Россию в страну маменькиных сынков
Пожар в Нотр-Дам де Пари потушен
Строительство «Северного потока — 2» продолжится
Владимир Легойда посетил Ватикан
Желаемое за действительное
Этот день в Русской истории
В Псковской епархии начинает свою работу волонтерский проект «Наши древние храмы»
Глава Татарстанской митрополии возглавил торжества по случаю 790-летия мученической кончины святого Авраамия Болгарского
Новую программу по Основам православной культуры апробировали в Астрахани
На Храмовой горе в Иерусалиме произошёл пожар
В приходе РПЦ в Гонконге освятят чай нового урожая