Русская линия
Сводка новостей от 16 апреля 2019

В Псковской епархии начинает свою работу волонтерский проект «Наши древние храмы»

Проект предполагает проведение массовых волонтерских акций, во время которых добровольцы и прихожане единовременно проведут уборку прилегающих к храмам территорий и косметический ремонт фасадов, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Идею проекта, вдохновителем которой является митрополит Псковский и Порховский Тихон, поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант. Средства по большей части пойдут на покупку инвентаря.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов, список из 30 храмов уже сформирован. В него вошли как городские, так и сельские церкви. Полный список можно посмотреть здесь.

Стать участником проекта может каждый желающий. Заявить о своем желании стать волонтером можно по телефону: +7−911−690−73−33(Наталья).

Добавим, что проект «Наши древние храмы» планируется завершить в Псковской области к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. К работам будут активно привлекаться не только волонтеры, но и члены научно-методического совета, куда входят архитекторы-реставраторы.

Русская линия

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В Псковской епархии начинает свою работу волонтерский проект «Наши древние храмы»

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