В православном приходе РПЦ Московского патриархата в Гонконге в Лазареву субботу (20 апреля) накануне Вербного Воскресения будут освящать чай нового урожая. Об этом рассказал «РГ» настоятель церкви Св. Апостолов Петра и Павла Московского патриархата в Гонконге отец Дионисий Поздняев.

По его словам, такая традиция появилась на приходе в Гонконге несколько лет назад. Приход сам покупает китайский чай, первый урожай которого приходится как раз на апрель, освящает и раздает прихожанам, среди которых есть как русские, так и православные китайцы. Обычно освящают чай сортов «Тегуанъинь», «Лунцзин» и «Дяньхун», хотя если прихожане приносят какой-то свой любимый сорт, то его тоже освятят.

Освящение чая — одна из местных особенностей, которые характерны для приходов в странах с традициями, отличающимися от российских. Так, например, в Таиланде принято снимать обувь перед входом.

Приход РПЦ в Гонконге находится на 12-м этаже одного из высотных зданий в центре города. Изначально православная церковь Св. Апостолов Петра и Павла появилась там еще в 1934 году, но затем храм был закрыт на долгие годы и возобновил деятельность только в 2003 году.

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